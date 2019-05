Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele: In urma informarii transmise de autoritațile din Republica Madagascar, la data de 14 mai a.c., cu privire la admiterea extradarii persoanei urmarite internațional, Radu Ștefan…

- Ana Birchall i-a transmis un mesaj Alessandrei Stoicescu pe care jurnalista l-a citit, in direct, la Antena 3. ”Ministrul Birchall considera ca am nedreptațit-o. Ii cer scuze, nu am avut aceasta intenție absolut deloc. Mi-a transmis așa: nu am dat interviuri, nu am facut conferințe de presa,…

- Radu Mazare se afla in arest in Madagascar Foto arhiva Politia Româna a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa analizeze daca sunt întrunite conditiile extradarii din Madagascar a fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare. Dupa aceasta verificare, instanta va informa…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 15 - 21 aprilie: *** Trei ministri din Guvernul Dancila se vor confrunta in aceasta saptamana cu motiuni simple in Camerele Parlamentului. * Motiunea simpla impotriva ministrului Energiei, Anton Anton, va fi dezbatuta luni…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 18 - 24 martie: *** Plenul Camerei Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Intitulata "Lacomia pesedista submineaza economia nationala", motiunea a fost initiata de USR, PNL si PMP. Votul…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 4 - 10 martie: *** Premierul Viorica Dancila va fi prezenta luni in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", la dezbaterea intitulata "Opriti Ordonanta Lacomiei, ordonanta care baga Romania in faliment". Principala tema este OUG 114/2018…