Previziunea lui Ludovic Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, președintele PNL a fost sancționat pentru limbaj cu caracter discriminatoriu. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a emis un avertisment scris pentru Orban, in urma a doua declarații care conțineau un limbaj „colorat”. Președintele PNL a vorbit despre „scroafele suite in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca inflatia in Romania este "scapata de sub control" si ca in opinia sa ar fi fost "provocata" chiar de guvern, pentru a putea mari salariile, anunța AGERPRES.Citește și: Nunta lui Radu Mazare, spulberata in direct! ‘Nu mai folosiți acest…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, in plen, la dezbaterea motiunii de cenzura, ca opozitia este „alianta austeritatii” si a sustinut ca PSD a adus mai multa crestere economica decat in perioada 2009-2016. Plenul reunit al Parlamentului dezbate motiunea de cenzura a opozitiei. Sedinta este condusa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca anuntul UDMR legat de ruperea protocolului cu PSD-ALDE este un fake news, "o miscare de tip electoralist", menita sa ofere alegatorilor români de etnie maghiara iluzia unei desprinderi de Dragnea și Tariceanu. "Este un…

- "Infractorii din jurul lui Dragnea sunt speriati de referendumul initiat de presedinte, ca dracul de tamaie. Si incearca prin toate mijloacele posibile sa ii impiedice pe romani sa vina la vot si sa voteze 'da' la acest referendum (...). Acest referendum este vital pentru o evolutie sanatoasa a societatii…

- "Infractorii din jurul lui Dragnea sunt speriati de referendumul initiat de presedinte, ca dracul de tamaie. Si incearca prin toate mijloacele posibile sa ii impiedice pe romani sa vina la vot si sa voteze 'da' la acest referendum. Acest referendum este vital pentru o evolutie sanatoasa a societatii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca PSD doreste sa-i tina in saracie si in "stare de dependenta" pe oameni pentru a nu-si pierde electoratul, iar Guvernul a crescut salariul minim pe economie "din pix si din burta", potrivit agerpres.ro."PSD vrea sa-i tina in saracie pe oameni,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca PSD doreste sa-i tina in saracie si in "stare de dependenta" pe oameni pentru a nu-si pierde electoratul, iar Guvernul a crescut salariul minim pe economie "din pix si din burta". "PSD vrea sa-i tina in saracie pe oameni, vrea sa-i tina…