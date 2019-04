Stiri pe aceeasi tema

- Este evoluție spectaculoasa pe piața petrolului. Este pentru prima data in ultimele șase luni cand acest lucru are loc.Pretul petrolului Brent a urcat joi la 75 de dolari pe baril pentru prima oara in ultimele sase luni, dupa ce ingrijorarile legate de calitate au dus la oprirea unor exporturi…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și-a folosit marți dreptul de veto fața de o rezoluție a Congresului american care prevedea ca Washingtonul nu se va mai implica în conflictul din Yemen, potrivit unui comunicat al Casei Albe, citat de Reuters. „Rezoluția este o încercare…

- Preturile petrolului au urcat luni la cele mai ridicate niveluri din 2019, dupa semnale pozitive din economia mondiala si oferta mai scazuta, care au facut ca ambele contracte de referinta, Brent si WTI, sa inregistreze cele mai mari cresteri trimestriale din ultimii aproape zece ani, transmite Reuters. Pretul…

- Criza din Venezuela și conflictul economic dintre SUA și Iran au afectat prețul petrolului in ultimele luni.Citește și: Cazul femeii din Italia prea urata ca sa fie violata si o paralela cu justitia din Romania Pretul petrolului Brent a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a numit Statele Unite ale Americii drept o tara in care nu se poate avea incredere si este doritoare de razboi, el cerand in acest context tarii vecine Armenia sa dezvolte relatiile cu Teheranul in pofida presiunilor SUA, relateaza Reuters.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina ''dictatori, calai si extremisti'' in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii,…

- Pretul barilului de petrol a atins luni cea mai ridicata valoare din acest an, pe fondul diminuarii productiei OPEC si al sanctiunilor impuse Venezuelei de administratia americana, transmite Reuters. Cotaţia futures a barilului de ţiţei Brent a urcat în jurul orei 08.00 GMT până…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 3%, cel mai mare declin din ultima luna, ca urmare a intensificarii activitatilor extractive din Statele Unite, care sugereaza cresterea ofertei, transmite Reuters, citat de news.ro.Un alt factor negativ pentru piata petrolului a fost razboiul comercial…