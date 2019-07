Gazele de productie interna au ajuns sa coste cu 33% mai mult decat cele de import pe bursa, in luna iunie, potrivit datelor publicate de Bursa Romana de Marfuri si analizate de AGERPRES. Astfel, in iunie, pretul gazelor romanesti a fost acelasi cu cel din mai, respectiv 101,24 de lei pe MWh, acesta fiind cel mai mare nivel mediu lunar inregistrat vreodata pe bursa. Aceasta desi, de regula, in luna iunie pretul gazelor este redus, intrucat si consumul este mic. Spre comparatie, in iunie 2018, pretul gazelor de productie interna a fost de 75,13 lei pe MWh, iar, in iulie 2017, de 63,74 lei pe MWh.…