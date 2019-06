Stiri pe aceeasi tema

- Croația, cea mai nou venita țara in UE (2013), construiește cu ajutorul fondurilor europene un pod strategic, care va desavarși unitatea țarii. Lung de 2,4 kilometri, podul Peljesac va lega cea mai sudica regiune a țarii, cea din jurul orașul Dubrovnik, unde s-au turnat porțiuni consistente din „Urzeala…

- Colegiul Național „Moise Nicoara”, liceul de top al Aradului, este cunoscut in toata lumea datorita performantelor obtinute de elevii sai. Cladirea veche de aproape 150 de ani a colegiului a necesitat o reabilitare totala pentru a fi adusa la standarde demne de perfomantele obtinute. Banii europeni…

- La 12 ani de la inființarea Zonei Metropolitane Constanța (ZMC), comunele din jurul Constanței s-au transformat in ”cartiere” ale orașului, unde tot mai mulți constanțeni aleg sa se mute din diferite motive. O contribuție importanta au avut-o și banii europeni accesați, nu mai puțin de 1,2 miliarde…

- Cei mai frecvenți fraudatori - primarii de comune mici sau medii Raportul Oficiului European Anti-Frauda (OLAF) pe 2017 arata ca statele membre au furat 3 miliarde de euro din bugetul comunitații. Raportul spune ca Romania conduce clasamentul investigațiilor OLAF, avand cele mai multe spețe de fraudare…

- Președintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoaca, este gata sa-l înfrunte pe liderul PPDA, Andrei Nastase, la alegerile pentru primaria Capitalei. Declarația a fost facuta în cadrul unei emisiiuni de la postul de televiziune N 4. „Împotriva oricui. Oamenii sa…

- Parlamentul European a votat condiționarea fondurilor europene de buna funcționare a statului de drept și de combaterea eficienta a corupției și fraudelor. Din pacate, Romania este vizata de aceasta condiționare, dupa ultimii doi ani de guvernare PSD-ALDE, in care justiția a fost sub asediu. Saptamana…

- financial crime concept – money and handcuffs on the table Prin ce metode se fraudeaza fondurile europene? Ce fapte intra in sfera penala și de ce scapa uneori vinovații doar cu simple sancțiuni? Cum iși da seama Uniunea Europeana cand cineva ii fura banii? Georgiana Trandafir, avocat pledant specializat…

