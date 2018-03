Stiri pe aceeasi tema

- CSAT a aprobat protocoale secrete intre SRI și alte instituții. In urma afirmațiilor vehiculate, recent, in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat „foarte repede” la Comisia parlamentara de control asupra activitatii SRI, pentru a detalia declaratiile despre presupusa implicare a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in formarea Guvernului USL in 2012, a anunțat vineri, la RFI, presedintele Comisiei,…

- Dezvaluirile facute marti seara de seful PSD, Liviu Dragnea, au declansat un adevarat cutremur in politica romaneasca. Presedintele Klaus Iohannis a fost somat de liderul senatorilor PSD, Serban Nicolae, sa desecretizeze protocoalele pe care cei de la SRI le-au avut cu DNA si nu numai.Citește…

- "Florian Coldea a declarat ieri in cadrul audierilor din Comisia de control a SRI ca au existat politicieni care se declarau voluntari sa ofere informatii si solicitau pentru acest lucru intalniri cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In acest context, l-am intrebat pe Florian Coldea daca…

- Fostul prim-adjunct al Comisiei SRI, Florian Coldea, avertizeaza asupra faptului ca toata lupta din spațiul public și demersurile din ultima vreme tind sa se transforme intr-o vanatoare de vrajitoare, care afecteaza statul roma, dincolo de ”atracția pentru mister, spioni și conspirații”. El a facut…

- "Am lansat aceasta initiativa legislativa constatand inutilitatea unei institutii care nu are decat statutul de institutie clientelara. Aceasta Academie a Stiintelor Securitatii Nationale s-a infiintat in 2012 ca Academie de Stiinte Militare, ceea ce era cu totul altceva. Intre timp, prin OUG, si…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare.

- Potrivit anuntului de licitatia publicat pe SEAP, contractul de servicii de acrodare de credit nu a intrat sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice, contractul a fost castigat de Banca Comerciala a Romaniei, iar valoarea acestuia este de 177.283 euro, fara TVA. Nu s-a…

- Senatul a adoptat propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism si completeaza prevederile referitoare la acest domeniu.Legea a fost adoptata cu 95 pentru și un vot impotriva.…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii si actual ambasador in SUA, George Maior, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce la inceputul lunii a avut o intalnire cu seful comisiei, Claudiu Manda, in cadrul careia, departe de presa, a stabilit detaliile privind procedura audierii.…

- Laura Codruța Kovesi a fost chemata marți la CSM. Magistrații se reunesc marți pentru a discuta pe marginea cererii de revocare a șefei DNA, transmisa de ministrul Tudorel Toader, anunța oficiali ai Consilului Superior al Magistraturii. Tudorel Toader a cerut saptamana trecuta revocarea șefei DNA,…

- Probleme la zi: Decizia lui Tudorel Toader Ministrul Justitiei Tudorel Toader Foto: arhiva Ora 13.20- Radio România Actualitati - Buna ziua si bun gasit tuturor! Sunt Alexandra Andon. Dupa lunga expunere de ieri seara a ministrului justitiei, Tudorel Toader, intitulata "Raport de…

- Președintele Romaniei nu poate refuza revocarea șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, potrivit legislației in vigoare. Legea 303/2004 nu prevede posibilitatea refuzului președintelui de a revoca un procuror-șef, ci doar refuzul de a numi. Șeful statului doar ia act de propunerea…

- Greenpeace Romania atrage atenția ca sentorii au votat o modificare legislativa care va permite defrișarile chiar și parcurile naționale. Ecologiștii trag un semnal de alarma și puncteaza faptul ca modificarile au fost propuse chiar de catre un parlamentar care deține hectare de padure pe Valea Prahovei.…

- Senatorul Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca a solicitat Serviciului Roman de Informatii o nota secreta la care a facut referire fostul presedinte al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, primar al municipiului…

- Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI a facut, marți, o serie de precizari, dupa audierea lui Tariceanu in Comisia SRI. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un…

- DECLARATIILE LIDERILOR PNL DE LA FINALUL BIROULUI EXECUTIV- 19 FEBRUARIE 2018 Ludovic Orban Buna ziua! Alaturi de mine sunt doamna senator Iulia Scantei, care va va prezenta decizia Partidului National Liberal, referitoare la Legea de modificare a Legii 47 privind organizarea si functionarea Curtii…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- Proiectul de lege modifica Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii si prevede ca, prin unitatile sale, SRI executa activitati informative si tehnice de prevenire si combatere a terorismului, executa interventia antiterorista, in conditiile metodologiei…

- Noua sesiune parlamentara vine cu mai multe provocari pentru coaliția PSD-ALDE. Cei de la Putere au anunțat proiecte ambițioase, in acest an: Legea pensiilor, Fondul Suveran de Dezvoltare, Codul Administrativ, legea parteneriatului public-privat, care ar modifica legislația actuala in mare parte și…

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii, George Maior, va fi audiat in data de 27 februarie, ora 11.00, in comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, a declarat Claudiu Manda, seful comisiei, dupa o discutie de mai bine de o ora cu George Maior. "Am discutat partea de proceduri. A…

- Angajatorii care incadreaza in munca studenți și elevi in perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de munca in vigoare prevazut…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Partidul National Liberal a apreciat marti, dupa ce Curtea Constitutionala a Romaniei a admis patru obiectii privind proiectul de modificare a Legii 304/2004, ca decizia de fond asupra sesizarilor de neconstitutionalitate ar fi trebuit luata ulterior unui punct de vedere exprimat de Comisia de la…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Redam textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu TariceanuPresedintele Senatului,…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Proiect: Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa…

- Peste 17.500 de vranceni ce figureaza in evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea ca beneficiari de pensii de invaliditate de orice grad sau de urmaș vor putea cumula pensiile cu venituri obținute din activitați independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuala…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cu prevederile Legii nr.146/2016 pentru modificarea Legii nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Stema Romaniei a fost modificata anul trecut, prin adaugarea pe capul acvilei de aur a coroanei regale, un simbol al independentei, suveranitatii si unitatii statului. „Scutul mare, pe albastru, are o acvila de aur cu capul spre dreapta incoronata, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile…

- Judecata in dosarul ”Gazeta” s-a incheiat! Dupa 11 ani in care dosarul a fost anchetat, Curtea de Apel Galati a decis achitarea tuturor inculpatilor. DIICOT a pierdut definitiv in dosarul Gazeta! Liviu Man, directorul Gazeta de Cluj, vorbeste intr-un interviu despre ce au insemnat cei 11 ani pentru…

- Curtea Suprema a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) cu excepții de neconstituționalitate fața de modificarile aduse Legilor Justiției , respectiv a Legii 303, 304 și 317 din 2004. In cazul primei legi, 303/2004, 89 de judecatori ai instanței supreme au stabilit in urma dezbaterilor din…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, joi, ca de la inceputul anului viitor va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii, care vor circula in paralel cu cele existente in prezent in circulatie. ”In conformitate cu prevederile art. 14 si art. 17 din Legea nr.312/2004 privind Statutul…

- Conform unui comunicat al Executivului, de aceasta suma vor beneficia in total 10.066 de persoane. Fondurile provin din bugetele pe anul 2017 ale Ministerului Muncii (pentru 9.438 persoane), Ministerului Apararii (327 persoane), Ministerului Afacerilor Interne (300 persoane) si Serviciului…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE. Comisia a reluat…

- Daniel Dragomir a declarat, duminica, ca, in acest moment, in Romania exista opt structuri specializate care fac interceptari. "(Sunt) toate serviciile de informatii, care sunt sase, DNA, care are o structura proprie, si se adauga o structura specializata in cadrul IGPR, care face astfel de…