- Cu cat mai aproape va fi termenul de dizolvare a Parlamentului, cu atat discutiile dintre formatiunile care au acces in legislativ vor fi mai constructive, a declarat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii "Moldova in direct' de la postul public de televiziune Moldova 1, informeaza vineri IPN…

- CHIȘINAU, 18 apr – Sputnik, S.P. Președintele Igor Dodon a fost întrebat daca mai sunt șanse ca sa fie creata o majoritate parlamentara. El a raspuns afirmativ, precizând însa ca șansele sunt puține. Probabilitatea alegerilor anticipate este foarte, foarte mare "Recent…

- "Daca vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, ele trebuie sa se desfasoare asa cum au votat cetatenii tarii la referendumul consultativ din 24 februarie, adica sa fie alesi 61 de deputati, nu 101', a declarat Pavel Filip intr-un interviu pentru cotidianul Tribuna.Pavel Filip aminteste…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…

- Igor Dodon a oferit patru scenarii probabile cu privire la evolutia situatiei de la Chisinau ca urmare a alegerilor parlamentare din 24 februarie. Presedintele considera ca cel mai realist scenariu pentru Republica Moldova va fi organizarea alegerilor parlamentare anticipate, chiar in toamna acestui…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a confirmat sambata rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie si a validat mandatele celor 101 deputati, respingand totodata contestatiile depuse de Blocul Electoral ACUM, care a cerut anularea alegerilor si invalidarea mandatelor deputatilor alesi…

- O delegatie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a inceput marti o vizita de evaluare a climatului politic in preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, informeaza Radio Chisinau. Potrivit serviciului de presa al legislativului Republicii Moldova, in timpul vizitei de trei…