- Intr-o postare pe pagina sa Facebook, presedintele moldovean afirma ca acorda sprijin acestei institutii 'pentru a preveni si anihila factorii ce ameninta securitatea de stat a Republicii Moldova'. Potrivit unui proiect de lege votat recent de legislativul de la Chisinau, autoritatile publice…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a cerut Statelor Unite ale Americii sa sprijine eforturile Republicii Moldova ca statutul sau de ”neutralitate permanenta” sa fie recunoscut la nivel international, asigurand totodata ca Republica Moldova '”va promova o politica externa echilibrata in baza intereselor…

- "Astazi in Republica Moldova nu exista Procuratura", a afirmat Maia Sandu, adaugand ca justitia de la Chisinau a esuat in mod lamentabil in investigarea dosarului "furtul miliardului" si in combaterea coruptiei. Premierul moldovean i-a indemnat pe procurori sa nu mai asculte de ordinele procurorului…

- Deputații din partea PSRM și a blocului ACUM au votat în prima lectura un proiect care transforma Consiliul Suprem de Securitate într-un organ de stat care își va subordona toate instituțiile statului. Conducatorii autoritaților publice centrale care vor refuza sa prezinte CSS-ului…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, socialista Zinaida Greceanii, i-a multumit presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru 'pozitia ferma de sustinere a noii majoritati parlamentare si coalitiei guvernamentale', intr-un mesaj transmis vineri cu ocazia unei intrevederi cu consilierul…

- 'Noi, fara indoiala, il vom sprijini si pe presedintele Dodon, si pe actualii sai parteneri de coalitie, pentru ca ei sa scape in sfarsit de cei (...) care au uzurpat puterea pana de curand in Moldova si pentru ca, in pofida unor posibile contradictii interne, sa gaseasca forte sa conlucreze in interesele…

- Presedintele suspendat al R.Moldova Igor Dodon anunta ca va convoca de urgenta Consiliului Suprem de Securitate si ca va discuta luni cu ambasadorii acreditati la Chisinau situatia din R. Moldova.”Am mentionat necesitatea actualizarii componentei Consiliului Suprem de Securitate si convocarii…

