Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, marti, la ora 21.00, ora Romaniei, de presedintele SUA Donald Trump, la Casa Alba.Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in timpul discuțiilor cu protestatarii din Iași - Parteneriat public - privat pentru autostrada Marii Uniri Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, astazi, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, anunta Agerpres.Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele…

- Klaus Iohannis se va intalni la Washington, cu presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Printre cele mai importante subiecte ce vor fi abordate in cadrul intalnirii bilaterale se numara securitatea in zona Marii Negre, energia si vizele. Este a doua vizita a presedintelui in mandatul…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, marti, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii. Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele SUA. Dupa…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 august: *** Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, luni si marti, o vizita la Washington, la invitatia omologului american, Donald Trump. Intrevederea celor doi presedinti este programata pentru marti, dupa cum au anuntat, pe 6 august,…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, pe 20 august, cu omologul american, Donald Trump, mai multe chestiuni importante, intre care se numara securitatea energetica si programul Visa Waiver. Vizita la Washington a presedintelui Iohannis, facuta la invitatia omologului american, are loc in zilele…

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.

- "Discutiile de la Casa Alba asupra imigratiei cu reprezentantii Mexicului s-au incheiat pentru ziua de astazi", a scris pe Twitter presedintele american, aflat intr-un turneu in Europa. "Sunt progrese, dar este absolut insuficient", a apreciat el, precizand ca discutiile vor fi reluate joi. Ministrul…