Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a obtine un parcurs economic durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat prin masuri bine fundamentate, transparente si mai ales predictibile, care sa rezolve problemele din economie nu sa creeze altele, poate chiar mai mari, a declarat…

- Președintele Klaus Iohannis participa, marți, la aniversarea a 25 de ani a Camerei de Comert Americane din Romania. Șeful statului a anuntat ca vrea o dezbatere publica in privinta proiectului de tara. „Ceea ce se caștiga ușor, de multe ori, se pierde la fel de ușor. De exemplu, investițiile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul evenimentului prilejuit de aniversarea Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca a atras atenția Guvernului asupra impredictibilitații masurilor economice.„Romania a incheiat anul 2017 cu o creștere economica record in Uniunea…

- Presedintele solicita Parlamentului reexaminarea Legii referendumului Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Legea pentru modificarea si completarea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care Vinerea Mare devine zi libera. In acest fel, romanii vor avea o mini-vacanța de patru zile de Paște. Șeful statului a promulgat, luni, legea pentru completarea alin. 1 al art. 139 din Codul Muncii. Legea a fost adoptata de Camera Deputaților, in…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- In 2018, cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, considera AmCham Romania (Camera de…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste la Palatul Cotroceni, la aceasta ora, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM). La ceremonie este prezent si ministrul Justitiei, fiind prima intalnire intre Klaus Iohannis si Tudorel Toader dupa izbucnirea scandalului privind…

- 'Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti. Mentinerea deficitului bugetar in limitele tintite…

- "Investitiile trebuie sa fie prioritare in executia bugetara din acest an" Investitiile trebuie sa fie prioritare în executia bugetara din acest an, considera Camera de Comert Americana în România. O analiza facuta de AmCham arata ca doar prin investitii, cresterea economica…

- Realizarea planului de investitii este prioritara pentru executia bugetului de stat pentru 2018, se arata intr-un comunicat de presa al Camerei de Comert Americana in Romania (AmCham Romania). "Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor,…

- In 2018, cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, considera reprezentantii Camerei de Comert…

- Realizarea planului de investitii este prioritara pentru executia bugetului de stat pentru 2018, se arata intr-un comunicat de presa al Camerei de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) remis, luni, AGERPRES. "Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul…

- Cel mai relevant indicator de performanta economica in acest an trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, se arata intr-o analiza a Camerei de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este cam "devreme" pentru o evaluare fata de faptul ca a acordat o a treia sansa PSD de a ramane la guvernare. Șeful statului asteapta evaluarea pe care o va prezenta premierul referitor la activitatea de guvernare. "Este un pic devreme pentru evaluare.…

- Pentagonul cere o marire considerabila a cheltuielilor militare in 2019 si vrea sa aiba la dispozitie un buget de 686 de miliarde de dolari, unul dintre cele mai mari din istoria SUA, invocand un pericol iminent tot mai mare din partea Rusiei si a Chinei. Presedintele Donald Trump sustine…

- Parlamentul a votat ca la alegerile din 2009 pot fi suspiciuni de frauda Foto: Agerpres. Plenul reunit al Parlamentului a aprobat astazi raportul comisiei care a anchetat aspecte legate de alegerile prezidentiale din 2009 si care a constatat o serie de fapte care pot alimenta suspiciuni…

- Legislativul din Washington nu a reusit sa adopte o lege care sa permita finantarea guvernului american. Senatorii s-au straduit sa treaca peste obiectiile formulate in ultimul moment de catre colegul lor, republicanul Rand Paul. Americanii se confrunta din nou cu situatia in care guvernul ramane fara…

- Seful social-democratilor a facut referire la decizia privitoare la Valcov, amintind, insa, ca este o condamnare in prima instanta. Concret, la o zi de cand s-a aflat ca Inalta Curte a decis, in prima instanta, condamnarea lui Darius Valcov la 8 ani de inchisoare, pentru acuzatii de coruptie, intrebat…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania. «Dragi prieteni,…

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri va fi separat in doua parți, iar unele prevederi care generau neclaritați vor fi scoase din proiect, anunța Guvernul.

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Șeful statului a criticat avizul emis ieri de catre Executiv asupra proiectului de lege privind stipularea vectorului european in Constituție, informeaza NOI.md. Potrivit lui, prin emiterea unui aviz pozitiv, Guvernul, in frunte cu Pavel Filip, a comis un act contrar voinței poporului. „Consider initiativa…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) a publicat documente cu privire la rezultatul prelimar in cazul Mihail Lesin, un apropiat al presedintelui Vladimir Putin, care a fost gasit mort, in anul 2015, in camera sa de hotel, informeaza site-ul postului BBC, citat de mediafax.ro Potrivit documentelor…

- N. D. Recent, Pro Business a organizat in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova și Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, conferința cu tema „Clusterul Bio Concept Valea Prahovei și rolul acestuia in dezvoltarea agriculturii ecologice. Aportul noilor tehnologii in agricultura…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 25 ianuarie, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca progresele mediului de afaceri s-au facut in pofida instabilitații sistemului și in contextul unor politici fiscale imprudente. Șeful statului a spus ca guvernul a dat dovada ca nu este preocupat sa asigure predictibilitate economica și va cere noi garanții…

- "Voi atrage atentia si noului Guvern" Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca în acest sens va avea discutii cu Guvernul si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la receptia organizata de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, ca in 2017 Romania a avut o crestere economica record, insa aceste cifre nu reflecta calitatea politicilor economice, progresele mediului de afaceri fiind facute mai degraba in pofida…

- „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele care vor fi propuse, insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal sau care au condamnari penale, aceasta opinie o cunoasteti. Dupa parerea mea, n-au ce cauta in fruntea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, intrebat despre posibilitatea ca din viitorul Guvern sa faca parte persoane cercetate penal, ca aceste persoane nu au ce cauta in fruntea statului, adaugand ca ar colabora greu cu astfel de ministri. „Eu cred ca voi fi informat si oficial…

- Hafele, lider in domeniul producției și comercializarii de accesorii și feronerie pentru mobilier, precum și sisteme electronice de control al accesului, preintampina noile tendințe din industria hoteliera sub motto-ul „O camera, o suprafața – un singur stil” cu o gama variata de peste 200 de produse…

- Inițiativa acordarii dreptului la calatorie gratuita in transportul public pentru veteranii de razboi nu a fost susținuta de Guvern, comunica NOI.md. Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați PSRM și instituie dreptul veteranilor de razboi și al persoanelor cu dizabilitați de pe urma…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Scenariile politice, dupa demisia lui Tudose. In acest moment, PSD urmeaza sa iși stabileasca urmatoarea propunere de premier , a treia, dupa Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, iar președintele Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe daca accepta aceasta propunere sau va numi un alt premier, Constituția…

- Presedintele Klaus Iohannis si ministrul Culturii, Lucian Romascanu, au avut luni un scurt dialog la Palatul Cotroceni. „Domnule ministru, mai vedem”, a spus presedintele Iohannis la finalul concertului sustinut de Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin”…

- 29 de initiative legislative sustinute de deputatul Violeta Radut in primul an de mandat in Politic / Violeta Radut a preluat mandatul de deputat de Teleorman la finalul lunii ianuarie 2017, odata cu plecarea fostului presedinte al Consiliului Judetean, Adrian Gadea, la Ministerul Dezvoltarii Regionale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, spre reexaminare Legea pentru aprobarea OUG nr. 38/2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ce vizeaza modalitatile prin care sportivii de performanta îsi pot desfasura activitatea, conditiile în…

- Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri. Nu este pentru prima data cand presedintele Iohannis si-a petrecut weekendul la schi in Muntii…

- Apare instituția Avocatul Copilului; Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca Avocatul Copilului va funcționa in subordinea institutiei Avocatul Poporului. Instituția se va ocupa de soluționarea oricarei sesizari in legatura cu incalcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul de lege privind Statutul Casei Regale, ca premierul Mihai Tudose nu este „seful PSD”.

- Aprobarea unui licente pentru export Ucrainei, de catre SUA, care sa ii permita sa cumpere anumite arme de la producatorii americani, ar putea provoca nationalistii ucraineni din est sa declanseze un nou conflict sangeros, a anuntat, joi, Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care arata ca "La 28 de ani de la Revolutia Romana, gandul meu se indreapta catre romanii care s-au opus in strada dictaturii si au luptat pentru libertate si democratie." Seful statului aminteste ca "In 1989,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.Citeste si: Lovitura dura incasata…

- Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz.El a aratat ca a avut o discutie cu premierul Mihai Tudose inainte ca acesta sa prezinte proiectul de buget si ca nu a avut opinii…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea Romaniei in zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta in acest sens din partea tuturor Guvernelor, fie ca a fost vorba de Ponta, Cioloș, Grindeanu sau actualul guvern condus de Mihai Tudose. Șeful statului a aratat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca proiectul de buget are "cateva zone discutabile". Seful statului a afirmat intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar ca nu se pronunta acum in acest caz. El a aratat…