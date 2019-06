Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in debutul consultarilor cu partidele parlamentare, ca vrea sa aiba discutii reale cu partidele, atat pe implementarii rezultatului votului la referendumulpe justitie, cat si pentru a vedea care vor fi...

- Presedintele Klaus Iohannis incepe marti consultarile cu partidele parlamentare pentru punerea in aplicare a referendumului pe justitie din 26 mai. Astazi merg la Cotroceni reprezentantii PNL, USR si UDMR. Astfel, de la ora 12.00 presedintele se va intalni cu delegatia PNL, de la ora 14.00…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca a convocat partidele parlamentare la discutii la Palatul Cotroceni saptamana viitoare pe tema transpunerii in legislatie a referendumului privind Justitia. Consultarile vor avea loc marti si miercuri. "Suntem in momentul in care trebuie sa decidem cum sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 30 mai, ca a chemat partidele la consultari, la Cotroceni, pentru discutii despre transpunerea in Constitutie a rezultatelor referendumului de duminica. Consultarile vor avea lor saptamana viitoare, marti si miercuri.Stire in curs de actualizare.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Craiova, ca liderii europeni nu mai doresc PSD la guverarea Romaniei. Șeful statului arata ca UE a taiat canalele de comunicare cu Bucureștiul din cauza direcției anti-europeana promovata de Dragnea și miniștrii cabinetului...

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, joi, la Palatul Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si ai grupului minoritatilor nationale pe tema situatiei din Justitie. Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Uniunii Salvati Romania au inceput, joi dupa amiaza, la ...

- Președintele Klaus Iohannis are, la ora transmiterii acestei știri, consultari cu formațiunile politice pe tema situației in justiție. Delegația liberalilor este prima care va discuta cu șeful statului pe marginea acestui subiect.Delegația PNL care participa la Cotroceni este condusa de liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, joi, la Palatul Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si ai grupului minoritatilor nationale pe tema situatiei din Justitie. Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45…