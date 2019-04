Preşedintele israelian începe consultările cu partidele din parlament Dupa ce va asculta recomandarile partidelor pentru postul de premier, presedintele va anunta ce membru al parlamentului va fi insarcinat cu formarea guvernului.



Este foarte probabil ca Rivlin sa-i dea aceasta sarcina lui Netanyahu, al carui partid Likud a obtinut 36 din cele 120 de locuri in parlament si care se poate baza pe sustinerea blocului de dreapta, care are cu 10 locuri mai multe decat blocul de centru-stanga.



Partidul Albastru si Alb, condus de rivalul centrist al lui Netanyahu, Benny Gantz, a obtinut 35 de locuri.



Rivlin trebuie sa se intalneasca luni cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele israelian Reuven Rivlin a inceput luni consultarile cu partidele care au intrat in parlament in urma alegerilor de saptamana trecuta, cu privire la viitorul guvern, cu a carui formare este foarte probabil sa fie insarcinat sa se ocupe actualul premier Benjamin Netanyahu, informeaza dpa.…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat PSD dupa consultarile cu partidele Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva.ro. Presedintele Klaus Iohannis a încheiat vineri, 12 aprilie, cele doua runde de consultari cu partidele parlamentare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a asigurat miercuri o cale libera spre un nou mandat, cu ajutorul partidelor religioase de dreapta, fapt care ii confera o majoritate parlamentara, in timp ce principalul sau contracandidat si-a recunoscut infrangerea, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Cu…

- Benny Gantz, rivalul lui Benjamin Netanyahu, a transmis miercuri un mesaj optimist, in prima sa reactie dupa alegerile generale din Israel, in ciuda pozitiei puternice obtinute de premier, relateaza DPA. Dupa numararea a 97% din voturi, partidul Likud al lui Netanyahu pare in pozitia de a obtine 35…

- Conform Times of Israel, cu 97% din voturi numarate, partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu si Partidul Albastru si Alb al rivalului sau Benny Gantz au obtinut 35 de locuri fiecare in Knesset, insa Netanyahu este favorit pentru a forma un guvern de dreapta, scrie news.ro.Jerusalem…

- Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie…

- Autoritatile electorale au pregatit 10.720 de centre de votare din toata tara si inca 96 pentru ambasadele si consulatele statului evreu din strainatate. Sunt 6,3 milioane de votanti eligibili in Israel, potrivit comisiei electorale a tarii. Peste 40 de partide politice candideaza pentru…

- La actualul scrutin se prezinta circa 41 de liste sau partide. Mandatul deputatilor dureaza, teoretic, patru ani, dar alegerile anticipate sunt frecvente in Israel. France Presse explica, in linii mari, cum functioneaza sistemul electoral din aceasta tara Scrutin proportional, mai…