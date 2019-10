Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la ceremonia de intronare a imparatului Naruhito. Iohannis va participa si la banchetul imperial dedicat acestei ceremonii. La aceste evenimente, va fi insotit de sotia sa, Carmen Iohannis. Presedintele…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, luni, o intrevedere cu prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, potrivit Administrației Prezidențiale. Șeful statului se va afla in Japonia pana marți, unde va participa la ceremonia de intronare a Majestații Sale Imparatul Naruhito al Japoniei, potrivit Mediafax.Președintele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, a fost primit luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, de prim-ministrul nipon Shinzo Abe. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile vor viza Parteneriatul strategic dintre Romania si…

- Trimisul special al Agerpres, Florentina Peia, transmite ca in cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul strategic dintre Romania si Japonia, potrivit Administratiei Prezidentiale. Presedintele Klaus Iohannis se va afla luni si marti in Japonia. El va…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul strategic…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in Japonia, se va intalni luni, la Palatul Akasaka-Geihinkan, cu prim-ministrul nipon Shinzo Abe. In cadrul intalnirii, seful statului va discuta cu prim-ministrul Abe despre Parteneriatul…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a fost primit, marti, la Palatul Regal din Bruxelles, de regele Philippe. Seful statului va avea o intrevedere cu Majestatea Sa, va semna in Cartea de aur a Casei Regale si va participa la un dejun de…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele american, Donald Trump, i-a oferit, marti, cadou omologului sau roman, Klaus Iohannis, o sapca inscriptionata cu mesajul "Make Romania great again". Schimbul de cadouri a avut loc la intalnirea dintre delegatiile oficiale…