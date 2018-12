Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, pe 17 si 18 decembrie, la Viena, la Forumul la nivel inalt Africa Europa, informeaza Administratia Prezidentiala, scrie Agerpres.ro. Potrivit comunicatului Administratiei Prezidentiale, forumul isi propune sa consolideze parteneriatul pe termen lung al Uniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, miercuri, la Londra, cu premierul britanic Theresa May si participa la evenimentul dedicat implinirii varstei de 70 de ani de catre Printul Charles. Seful statului va fi primit la ora 17,25 (ora Romaniei) de premierul britanic la cabinetul sau…

- Președintele Klaus Iohannis nu va mai participa, marți, la reuniunea trilaterala la nivel de șef de stat Romania - Bulgaria – Austria, care trebuia sa aiba loc la Viena, evenimentul fiind anulat de partea austriaca, a anunțat Administrația Prezidențiala.Reuniunea a fost anulata "din motive…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost internat joi la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" pentru o interventie chirurgicala la umarul stang, interventia desfasurandu-se conform protocolului medical, cu rezultate foarte bune, informeaza Administratia Prezidentiala.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi, in plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia va sustine o alocutiune privind viziunea Romaniei in legatura cu acest subiect.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, pe 23 octombrie, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, a informat miercuri Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Iohannis va sustine o alocutiune referitoare…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia

- Presedintele Klaus Iohannis va participa marti la deschiderea segmentului la nivel inalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, la New York, dupa ce cu o zi in urma seful statului roman a luat parte la receptia traditionala oferita de presedintele SUA, Donald…