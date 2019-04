Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat de la Ministerul de Interne din Franța, Laurent Nunez, a declarat ca un grup de 20 de pompieri a reușit sa opreasca extinderea incendiului la turnurile cu clopote din interiorul Catedralei Notre-Dame. Daca clopotele care cantaresc mai mult de 13 tone ar fi cazut și cele doua turnuri…

- Autoritațile din provincia canadiana Quebec urmeaza sa aprobe o lege care le interzice funcționarilor publici sa poarte simboluri religioase în timpul orelor de program, scrie Mediafax citând Al Jazeera.Legea va interzice, astfel, toate simbolurile religioase, inclusiv crucifixele,…

- Provincia canadiana Quebec intenționeaza sa interzica angajaților din sectorul public sa poarte simboluri religioase in timpul orelor de lucru. Legea propusa, joi, la nivelul intregii provincii este extrem de controversata și este interpretata ca o incercare de a ataca femeile musulmane care poarta…

- Acordul dintre Uniunea Europeana si Canada, CETA, a dus la eliminarea a 98% din taxele vamale pentru exportatorii si importatorii romani si la deschiderea pietei de servicii canadiene pentru companiile romanesti, potrivit ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan Radu Oprea.…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea s-a intalnit astazi la București cu E.S. Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania si E.S. Stephane Dion, ambasadorul Canadei in Germania, trimis special al prim ministrului canadian Justin Trudeau in Europa.…

- Filipine urmeaza sa se retraga oficial duminica din Curtea Penala Internationala (CPI), instanta care investigheaza violentele comise în cadrul represiunii feroce asupra traficului de droguri lansata de presedintele Rodrigo Duterte, informeaza AFP, citata de Agerpres.Retragerea arhipelagului…

- Meng Wanzhou, directorul financiar al Huawei, gigantul chinez din domeniul tehnologiei, a dat în judecata statul canadian pentru arestarea ei anul trecut pe aeroportul din Vancouver, la cererea Statelor Unite, relateaza BBC, conform Mediafax. Meng Wanzhou a fost reținuta în decembrie…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, refuza sa demisioneze pe fondul unui scandal de coruptie, declarand ca el si staff-ul sau au actionat corect si ca cetatenii canadieni isi vor spune cuvantul in aceasta privinta la alegerile federale din octombrie, scrie The Guardian.