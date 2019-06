Preşedintele Erdogan anunţă că Turcia a cumpărat deja sistemul de apărare antirachetă S-400 Presedintele Recep Tayyip Erdogan a informat miercuri ca Turcia a achizitionat deja sistemul de aparare S-400 din Rusia si si-a exprimat speranta ca livrarile vor fi realizate in luna iulie, un anunt susceptibil sa intensifice tensiunile dintre Ankara si Washington pe acest subiect, transmite Reuters. "Turcia a cumparat deja sisteme de aparare S-400. Este o afacere incheiata. Sper ca aceste sisteme vor fi livrate in tara noastra luna viitoare", a declarat Erdogan. Turcia si SUA s-au confruntat public in ultimele luni de zile in legatura cu intentia autoritatilor de la Ankara de a cumpara sistemul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

