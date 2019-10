Presedintele ANPC, despre pestele tinut la 12 grade de Selgros: DSV impune standarde in functie de anvergura comerciantului

Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura impusa de Directia Sanitar Veterinara (DSV) comerciantilor de produse alimentare pentru congelarea pestelui este probabil direct proportionala cu anvergura comerciantului, este de parere presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, referindu-se…

- Este posibil ca o parte din raioanele de produse congelate din peste de la acest retailer sa fie oprite, a declarat, marti, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu. „Echipamentele cu care Selgros realizeaza congelarea pestelui nu…

- Restaurantele La Cocosatu si La Gil din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pana la remedierea deficientelor. In urma unui control, au fost gasite conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, produse expirate si neconforme,…

- "Asa cum am mai spus, in paralel cu verificarea activitatii operatorilor economici, vom proceda si la evaluarea celei a comisarilor ANPC. Exista informatii in piata ca unii dintre acestia isi 'rotunjesc' veniturile in cadrul actiunilor de control, motiv pentru care am declansat o vasta actiune de…

- Presedintelui Autoritatii pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, sustine ca fructele din import sunt tratate cu substante antifungice care pun in pericol sanatatea consumatorilor, cauzand chiar aparitia cancerului. Recomandarile specialistilor sunt de a evita fructele care au un aspect…

- Nici nu s-a instalat bine in fruntea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), ca Horia Constantinescu a si inceput sa faca ordine. Preocupat, probabil, de dublul standard al alimentelor...