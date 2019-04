"Nu exista nicio interdictie in niciun act normativ ca presedintele nu poate participa in campanie si promova acel referendum. Este interpretat gresit un alineat (din legislatie-n.r.) cu privire la autoritatile publice - interdictia aceea se refera ca si in codul de bune practici al Comisiei de la Venetia cu privire in principal la autoritatile administratiei publice", a explicat presedintele AEP, citat de Agerpres.



Potrivit Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, campania electorala incepe la momentul aducerii la cunostinta publica a datei si intrebarilor…