Presa turcă: Vineri, o delegaţie rusească vine în Turcia pentru S-400 O delegatie ruseasca de zece persoane vine vineri în Turcia pentru a discuta amplasarea sistemelor S-400 care vor fi aduse în prima jumatate a lunii iulie, scrie Hurriyet, citat de Rador.

Delegatia ruseasca va face un studiu logistic la locul în care vor fi amplasate rachetele



Delegatia care va veni de la Moscova va face un studiu logistic la locul în care vor fi amplasate rachetele S-400. Va fi întocmit un raport care va include aspecte logistice. Studiul pe care îl va face delegatia ruseasca va fi ultima verificare înainte de trimiterea sistemului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- În timp ce președintele american se fotografia cu regina Angliei și distribuia puncte bune și proaste potențialilor înlocuitori ai Theresei May ca prim-ministru, principalii doi adversari comerciali ai Statelor Unite se întâlneau la Sankt Petersburg. Președintele chinez, Xi Jinping,…

- Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau turc, ministrul Hulusi Akar, o scrisoare in care prezinta masurile planificate la Washington in urmatoarele sapte saptamani, in caz ca Turcia nu renunta la achizitionarea sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400. Continutul…

- Trupele rusești care au ajuns în Venezuela în martie ajuta armata regimului chavist sa se pregateasca în fașa amenințarilor americane de "folosire a forței", declarat vineri pentru AFP ambasadorul rus în Venezuela, Vladimir Zaiomski."Guvernul venezuelan…

- Nu este probabil ca procesul sa se desfașoare, însa este sigur ca Justin Amash, congresman republican de Michigan, a cerut o acuzare („impeachment”; un proces politic-penal cauzat de denunțarea în Congres pentru a determina responsabilitațile unui înalt functionar american)…

- Era de așteptat ca dupa alegeri, disputa dintre America și Turcia pe tema sistemului rusesc de aparare aeriana S-400 sa se intensifice însa nimeni nu estima ca va fi atât de rapid. Este ciudat însa faptul ca imediat dupa alegeri a sosit o declarație care seamana a presiuni (SUA vor…

- Vladimir Putin se va întoarce în Italia în cursul verii, a anuntat consilierul Iuri Ușakov, precizând ca pregatirile sunt în curs. "Planificam pentru aceasta vara, nu pot sa va comunic înca o perioada de timp, dar este în planul presedintelui". Vizita…

- Potrivit unui sondaj efectuat de YouGov, la 70 de ani de la înfiintare a scazut simtitor consimtamântul tarilor membre UE fata de aderarea la NATO. În ce priveste Germania, în 2017 doua treimi dintre locuitori se pronuntau pentru aderarea tarii lor la NATO, însa în…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan s-a declarat marti optimist cu privire la problema spinoasa a vanzarii de avioane de lupta americane F-35 Turciei, in pofida suspendarii livrarilor catre Ankara de echipamente pentru acest tip de avion, relateaza AFP. "Am avut mai multe convorbiri cu ministrul turc…