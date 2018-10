Stiri pe aceeasi tema

- O prevedere tranzitorie din Statutul Magistratilor, recent modificat in Parlament, pare a pastra intact dreptul presedintelui de a refuza ori de cate ori vrea propunerile pentru sefia DNA. In ciuda criticilor CSM, Tudorel Toader a transmis presedintelui propunerea de numire a Adinei Florea in functia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, i-a transmis președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea la șefia DNA. Propunerea vine in pofida avizului negativ dat de CSM, care a acuzat rezistența redusa la stres, capacitate scazuta de analiza și sincope in raportarea la valori precum onestitate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. De asemenea, Toader a precizat ca a transmis catre seful statului propunerile de numire a Elenei Giorgiana…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat luni, pe Facebook, ca i-a trimis președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in funcția de procuror-șef DNA. Ea a primit aviz negativ din partea Secției pentru procurori a CSM."Astazi am transmis catre Presedintele Romaniei ...

- Adina Florea, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea functiei de procuror-sef al DNA, urmeaza sa sustina pe 27 septembrie interviul in fata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit unui comunicat al CSM transmis vineri AGERPRES, Sectia pentru…

- Toader a fost intrebat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, potrivit Agerpres. "Am citit si eu in presa. Am vazut si eu aceasta dezbatere, dar la minister, pana am plecat eu vineri, nu era asa ceva. Iar…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale se inscrie in logica “statului infractional” care incearca eliminarea unor probe validate de justitie din dosare. Barna spune ca nu…

- ”Dupa ce am citit decizia CCR, aveam convingerea faptului ca președintele, mai devreme sau mai tarziu, va emite decretul de revocare, spunand atunci ca este de neimaginat ca intr-un stat de drept, intr-o țara membra UE, cel mai inalt demnitar al statului roman nu va respecta decizia CCR, pentru ca…