Presa în diagonală: Reuniunea de la Viena pe tema acordului nuclear Reuters: Toate partile ramase în Acordul nuclear iranian convenit în 2015 doresc protejarea pactului si se opun ferm deciziei Washingtonului de a reimpune unilateral sanctiuni Tehearnului, a anuntat seful delegatiei chineze, la încheierea reuniunii reprezentantii partilor ramase în acord.



Partile ramase în pactul convenit în 2015 - Marea Britanie, Franta, Germania, Rusia, China, UE si Iran - au avut o reuniune de urgenta la Viena pentru discutii, convocata ca raspuns la o escaladare a tensiunilor dintre Iran si Occident în ultima luna, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- 'Atmosfera a fost constructiva', a comentat Abbas Araqchi, negociatorul-sef al Iranului in problema nucleara. 'Discutiile au fost bune. Nu pot spune ca am rezolvat totul, pot spune ca au fost multe implicatii', a declarat acesta. Aceasta reuniune de urgenta de la Viena, sediul Agentiei Internationale…

- Iranul a anunțat ca va incalca o limita stabilita pentru imbogațirea uraniului, incalcand acordul nuclear de referința din 2015.Ministrul adjunct de externe, Abbas Araqchi, a declarat ca Iranul dorește inca sa salveze situatia, dar a acuzat țarile europene ca nu au reușit sa-și respecte…

- Autoritatile iraniene au avertizat miercuri ca termenul de 60 de zile acordat puterilor europene care au semnat acordul din iulie 2015 privind programul nuclear al Republicii Islamice nu va fi prelungit, potrivit Reuters preluata de Agerpres. La expirarea acestui termen limita, la 8 iulie,…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- 'Procesul de crestere a 'capacitatii si ritmului de productie' a uraniului imbogatit si de apa grea a inceput din ziua in care presedintele (Hassan Rouhani) a dat ordin', a declarat pentru Isna purtatorul de cuvant al Organizatiei iraniene pentru energie atomica (AEOI- Atomic Energy Organization…

- Iranul si-a intrerupt in mod oficial anumite angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a declarat miercuri un reprezentant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) pentru agentia iraniana de presa Isna, relateaza Reuters, informeaza…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca încalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice,…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…