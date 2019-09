Stiri pe aceeasi tema

- Un preot din Buciumeni, județul Dambovița, s-a ales cu dosar penal pentru distrugere de bunuri dupa ce a incendiat mașina soției sale. Mai mult, el a și amenințat-o pe preoteasa și a primit și un ordin de restricție. Polițiștii din Pucioasa s-au autosesizat ieri privind un incendiu la o mașina și au…

- Un copil de un an, din Huși, este in stare grava, dupa ce a ingerat in mod accidental otrava pentru purici. Bebelușul a fost preluat, sambata, de elicopterul SMURD și dus la Iași, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! A fost prezentata ancheta DIICOT in cazul Luizei, pas cu pas Potrivit…

- La șase luni de la uciderea Valentinei Nica, instanța de judecata a fixat primul termen in procesul lui Cosmin Dan, tanarul care și-a ucis și incendiat fosta iubita. Procurorii cer pedeapsa maxima, in timp ce avocații baiatului spera la o pedeapsa mai blanda. Pe 12 septembrie, Cosmin Dan (21 de ani)…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a dispus trimiterea in judecata a 36 de inculpati, pentru savarsirea unui numar total de 120 infractiuni de luare de mita, instigare la luare de mita, dare de mita, instigare la dare de mita, trafic de influenta, fals intelectual, instigare la fals intelectual…

- Oferirea posibilitatii de telemunca este un beneficiu prin intermediul caruia compania isi doreste sa isi intareasca pozitia ca si angajator dezirabil in randul specialistilor din domeniul IT. Compania are in plan o crestere semnificativa a numarului de angajati cu competente pe tehnologiile cheie utilizate…

- FELICITARI… Mihai Mazga este elevul care a obtinut cea mai mare medie la Bacalaureat de Seminarul Teologic “Sfantul Ioan Gura de Aur” Husi: 9, 33 (8,65 la limba si literatura romana, 9,65 la istorie, 9,70 la geografie). Acesta isi doreste urmeze Facultatea de Teologie Ortodoxa “Dumitru Staniloae” din…

- CONCILIERE…Preoteasa si preotul din Husi, care au ajuns pe la usile Judecatoriei, dupa ce nu au reusit sa isi clarifice acasa al cui este, de fapt, copilul nascut in interiorul casatoriei, vor fi obligati… sa cada la pace! Dupa cinci refuzuri consecutive ale preotesei de a ajunge cu baietelul la IML…

- La jumatatea lunii mai, Libertatea prezenta pe larg cazul unui medic de la Ambulanța Vaslui, fața de activitatea caruia 200 de angajați - medici, asistente și șoferi ai aceluiași serviciu - erau revoltați. Numeroasele abateri disciplinare ale medicului Mohamad Awad s-au confirmat in urma anchetei desfașurate…