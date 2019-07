Preot nou la „Catedrala Catolică” Preotul Janos Varga a fost transferat de la Biserica Maria Zapezii din Reșița, la Biserica Catolica Sfantul Anton de Padova din Arad, cunoscuta drept Catedrala Catolica. Nascut in 1963 și preot din 1996, Janos Varga va sluji alaturi de preotul paroh, Robert Blenesi, membru al Ordinului Fraților Minori Conventuali. Cu toate ca biserica a fost sfințita doar in 1911, parohia Arad-Centru exista inca din 1702. Sutele de enoriași pot participa la slujbe religioase in limbile maghiara (zilnic), romana (vineri, ora 18, duminica, ora 12) și germana (duminica, ora 8). Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

