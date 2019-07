Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea se afla pe ultima suta de metri cu cea de-a șasea sarcina. Viitoarea mamica și soțul ei așteapta cu nerabdare sa iși țina fetița in brațe. Aceasta a fost invitata in cadrul emisiunii „La Maruța”, unde a recunoscut ca in aceasta perioada se cam plictisește, pe motiv ca nu mai este la fel de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Covasna, s-a declarat multumit de starea culturilor, insa a evitat sa faca pronosticuri cu privire la productiile ce se vor obtine in acest an agricol, potrivit agerpres.ro.Acesta a mentionat,…

- Noul ministru al economiei si infrastructurii, Vadim Brinzan, a fost prezentat personalului ministerului astazi, 17 iunie, de catre premierul Maia Sandu. In prezentarea facuta, Maia Sandu a precizat ca noul ministru are experienta de lucru in SUA, de unde va aduce bune practici care pot fi implementate…

- Andreea si Sergiu Hanca sunt foarte fericiti si impliniti alaturi de baietelul lor, Zian. Chiar daca cei doi au fost nevoiti sa se mute din Romania sunt bucurosi ca in Cracovia totul le merge din plin.

- Australianul Nick Kyrgios a declarat ca Rafael Nadal, pe care l-a invins in februarie in optimi la Acapulco, nu stie sa piarda, ca unchiul spaniolului este “idiot” si sarbul Novak Djokovici are obsesia de a dori sa fie placut, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și: Inca o veste buna…

- La Timișoara au venit pe lume, vineri dimineața, trei copii. Mama a ajuns cu varsta sarcinii la șapte luni și jumatate, dupa ce a apelat la fertilizarea in vitro pentru a avea copii. Micuții s-au nascut in aceasta dimineața la Maternitatea Bega din Timișoara. A fost o sarcina cu emoții…