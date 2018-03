Premiile Cesar 2018: "120 battements par minute" a fost desemnat cel mai bun film

Stiri pe aceeasi tema

- Vienri seara, la Paris au fost decernate premiile Cesar 2018. Marele caștigator a celei de-a 43-a ediții a evenimentului a fost filmul „120 battements par minute”, care a castigat sase trofee, inclusiv cel pentru „cel mai bun film”. Lista completa a caștigatorilor premiilor Cesar 2018: Cel mai bun film…

- Lungmetrajul "120 Battements par minute”, de Robin Campillo, a fost desemnat cel mai bun film, vineri seara, la cea de-a 43-a gala de decernare a premiilor Cesar, cele mai importante distinctii din cinematografia franceza, care a avut loc la sala de spectacole Pleyel din Paris.

- Filmul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a fost marele castigator la gala de decernare a premiilor Cesar 2018, organizata vineri seara la Paris, unde aceasta pelicula, o fresca a luptei contra epidemiei de SIDA, s-a impus la sase categorii de premii, informeaza AFP. Cea de-a 43-a…

- Pelicula "120 battements par minute" a castigat sase trofee, impunandu-se inclusiv la categoria "cel mai bun film", la gala de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Prezentam mai jos lista completa a trofeelor decernate la cea de-a 43-a editie a premiilor Cesar. Cel mai bun…

- Cineastul Albert Dupontel a fost recompensat cu premiul Cesar la categoria "cel mai bun regizor" gratie celui mai recent film al sau, "Au revoir la-haut", vineri seara, la cea de-a 43-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter…

- Jeanne Balibar a fost recompensata cu premiul Cesar pentru cea mai buna actrita in rol principal datorita interpretarii sale din filmul "Barbara", vineri seara, la Paris, la cea de-a 43-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie…

- Swann Arlaud a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "Petit Paysan", vineri seara, la Paris, la cea de-a 43-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. La aceasta categorie au fost…

- Lungmetrajul "Loveless", regizat de Andrey Zvyagintsev, a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun film strain vineri seara la cea de-a 43-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. …

- Ceremonia decernarii Premiilor Cesar, ajunsa la editia cu numarul 43, are loc in ziua de 2 martie, potrivit http://www.academie-cinema.org. Evenimentul se desfasoara la Salle Pleyel din Paris. La categoria Cel mai bun film, concureaza sase pelicule: ”Barbara”, drama regizata de Mathieu Amalric; ”Petit…

- O fetița orfana de numai 6 ani e nevoita sa se mute cu familia unchiului sau in sensibilul debut autobiografic al Carlei Simon, „Vara lui 1993”. Cu un echilibru atent intre narațiune și atmosfera, regizorul ilustreaza un portret viu al unui fulger atunci cand fetița trebuie sa se confrunte cu pierderea…

- Filmul „Touch Me Not / Nu ma atinge-ma”, regizat de Adina Pintilie, a castigat, sambata seara, trofeul Ursul de Aur al celei de-a 68-a editii a Festivalului de Film de la Berlin. Lungmetrajul, o productie Romania-Germania-Cehia-Bulgaria-Franta, ii are in distributie pe Laura Benson, Tomas Lemarquis,…

- Filmul "Touch Me Notldquo; "Nu ma atinge maldquo;, in regia Adinei Pintilie, a fost distins, in aceasta seara, cu Ursul de Aur, marele premiu al Festivalului International de Film de la Berlin, editia a 68 a. Lungmetrajul, filmat pe o perioada de 10 saptamani, intre anii 2015 si 2017, are o distributie…

- Cincisprezece membri ai organizatiei Noua Dreapta protesteaza marti, in fata Muzeului National al Taranului Roman, fata de proiectia filmului „120 Battements par minute/ 120 de batai pe minut”, de Robin Campillo, si acuza conducerea muzeului si pe Cristian Mungiu, care, prin Voodoo Films, distribuie…

- ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ a fost marele castigator si al galei BAFTA, care a avut loc duminica noapte, la London’s Royal Albert Hall, informeaza contactmusic.com. Filmul s-a impus la nu mai putin de cinci categorii printre care si la cele mai importante ale serii – ‘Cel mai bun film…

- Lungmetrajul „Lemonade”, produs de Cristian Mungiu, va fi prezentat astazi, 19 februarie, de la ora 22:30, in cadrul sectiunii Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin. Filmul, care are la baza intamplari reale, prezinta contrastul dintre doua feluri diferite de a vedea lumea si imposibilitatea…

- Londra, 18 feb /Agerpres/ - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice, regizata de Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA la categoria "cel mai bun film" la cea de-a 71-a gala de decernare a premiilor atribuite de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Lungmetrajul "The Handmaiden", regizat de cineastul sud-coreean Park Chan-wook, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film strain duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC preluat de agerpres. La aceasta…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" , regizat de cineastul Martin McDonagh, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC. …

- Chiar inainte de a fi lansat in cinematografe, filmul “Black Panther” de la Marvel a spart un record, devenind filmul despre care s-a vorbit cel mai mult pe Twitter din intreaga lume. Subiectul “Black panther” a strans nu mai puțin de 5 milioane tweet-uri și este pe primul loc anul acesta, fiind urmat…

- Filmul '120 Battements par minute', in regia lui Robin Campillo, a fost luni seara marele triumfator la cea de-a 23-a editie a Premiilor Lumiere ale cinematografiei franceze, acordate de presa straina si considerate echivalentul francez al Globurilor de Aur, relateaza marti agentiile EFE…

- Filmul suedez 'The Square', regizat de Ruben Ostlund, a primit premiul Goya pentru cel mai bun film european, la cea de-a 32-a editie a premiilor cinematografiei spaniole. Lungmetrajul a candidat...

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza...

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- Filmele "120 battements par minute", o fresca despre primii ani ai epidemiei de SIDA in Franta, si "Au revoir la-haut", o adaptare cinematografica a unui roman dedicat Primului Razboi Mondial, au primit miercuri cate 13 nominalizari la premiile Cesar, cele mai prestigioase recompense atribuite de…

- "120 battements par minute", "Au revoir la-haut" si "Barbara" se numara printre lungmetrajele nominalizate la premiul Cesar pentru cel mai bun film, a anuntat, miercuri, la Paris, L'Academie des Arts et Techniques du Cinema, care decerneaza prestigioasele trofee.

- Dupa cinci inele de campion NBA, Kobe Bryant ar putea primi si un Oscar. Filmul sau "Dear Basketball" candideaza la cel mai bun scurtmetraj de animatie. "Dear Basketball" este un film de patru minute realizat ca un ramas bun luat de Kobe Bryant lumii baschetului."Incredibil. Este enorm ca…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Lungmetrajul regizat de Christian Gudegast a generat incasari de 845.378 de lei si a fost vizionat de 41.512 de spectatori, potrivit cifrelor transmise de Cinemagia. „Jumanji: Aventura in jungla", cu Dwayne Johnson in rol principal, a coborat, dupa trei saptamani in fruntea clasamentului, pe pozitia…

- Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar, precum Jennifer Lawrence, Tom…

- Dupa cel mai lung meci din istoria Australian Open, castigat de Simona Halep, antrenorul sau, Darren Cahill a publicat pe Twitter o fotografie cu sportiva imediat dupa finalul partidei, in vestiare, potrivit gandul.info.

- Lungmetrajul „Fotbal Infinit”, regizat de cineastul Vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin * in cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre care 35 vor avea premierele mondiale la Berlin. Filmul „Fotbal…

- Lungmetrajul "The Post: Secretele Pentagonului/ The Post", de Steven Spielberg, cu Meryl Streep si Tom Hanks in rolurile principale, a fost interzis in Liban, cu cateva zile inainte de premiera care urma sa aiba loc la Beirut, informeaza The...

- Filmul „120 BPM/batai pe minut”, propunerea Frantei pentru premiile Oscar 2018, in regia lui Robin Campillo, spune povestea unei lupte febrile pentru trezirea membrilor societatii cu privire la problemele grave care o inconjoara, in cazul de fata SIDA. Un film educativ si emotionant, filmul lui Campillo

- Din fericire, toate persoanele aflate la bord au fost evacuate in siguranta si nimeni nu a fost ranit. Filmul evenimentelor, potrivit informatiilor din aceasta seara: SP-EQG a decolat din Cracovia spre Varsovia, zborul LO3924, in jurul orei locale 18:16. Dupa decolare, pilotii au raportat…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost nominalizat marti la premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic, potrivit site-ului revistei Variety. La aceeasi categorie vor mai concura…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- Filmul “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” si miniserialul de televiziune “Big Little Lies” au dominat, duminica seara, ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, cu cate patru statuete.

- Lungmetrajul "Bacalaureat", pentru care cineastul român Cristian Mungiu a câstigat premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes 2016, a fost desemnat cel mai bun film strain sâmbata seara la editia din acest an a premiilor decernate de National Society of Film Critics…

- Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places", de Agnes Varda, si „120 Battements par minute", de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com. Lungmetrajul…

- Lungmetrajul „Bacalaureat” al lui Cristian Mungiu a fost desemnat, sambata seara, cel mai bun film intr-o limba straina de catre National Society of Film Critics.Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film…

- Filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu Frances McDormand si Woody Harrelson in distributie, a fost marele castigator la gala premiilor Australian Academy of Cinema and Television Arts (AACTA), care a avut loc vineri seara la Los Angeles.Lungmetrajul regizat de Martin McDonagh…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Filmul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi” s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de 785.564 de lei in zilele de dinaintea Craciunului.Lungmetrajul regizat de Rian Johnson, cu Mark Hamill, Carrie Fisher, John Boyega, Lupita Nyong’o, Kelly Marie Tran,…

- Lungmetrajul „Star Wars: Ultimii Jedi/ Star Wars: The Last Jedi”, regizat de Rian Johnson, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de peste 3 milioane de lei.Citeste si: Rectificari DURE: Spitalele din Capitala raman fara aproape 100 de MILIOANE de lei. De ce se intorc…

- Interviul a fost inregistrat in septembrie, cand au avut loc jocurile Invictus din Toronto (23 - 30 septembrie).Intr-un clip de promovare a emisiunii care a fost difuzat duminica, pe platforma online Twitter, Harry ii spune lui Obama ca interviul difuzat la radio va avea 20 de minute, iar…

- Lungmetrajul „Star Wars: The Last Jedi”, regizat de Rian Johnson, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, dupa ce a generat incasari de peste 220 de milioane de dolari, iar doua animatii - „Ferdinand” si „Coco” - completeaza top 3, potrivit NEWS.RO. Citeste si: ALERTA - O sonda…

- Filmul CRIMEI de la metrou | Cum au avut loc cele doua atacuri. Mesajul SOCANT scris in palma atacatoarei cand a fost gasita Surse judiciare au povestit cum a decurs interventia in seara crimei de la metrou, mentionand ca tatal primei victime a sunat la 112 la aproximativ 30 de minute dupa atac,…

- Lungmetrajul „Crima din Orient Express/ Murder on the Orient Express", regizat de Kenneth Branagh, s-a mentinut, dupa al treilea weekend de la premiera romaneasca, pe primul loc in box office.Citeste si : Apple face tranzactia anului! Gigantul plateste SUTE de MILIOANE de dolari pe o aplicatie…

- Lungmetrajul "God's Own Country", in care actorul roman Alec Secareanu interpreteaza unul dintre rolurile principale, a fost marele invingator la gala British Independent Film Awards (BIFA), ce a avut loc duminica seara la Londra, informeaza variety.com. Sursa foto: God's Own Country…

- Producția cinematografica "Coco" a primit cele mai multe nominalizari - 13 - la premiile Annie, distincții care recompenseaza cele mai bune filme de animație ale anului, și va concura inclusiv la categoria "cel mai bun lungmetraj animat". Filmul irlandez "The Breadwinner",…