- Premierul Viorica Dancila a venit, sambata seara, cu unele precizari pe Facebook, spunand ca este vorba despre analiza oportunitatii unui referendum pentru implementarea unor pedepse drastice pentru criminali, violatori si pedofili, precum inchisoarea pe viata sau castrarea chimica si sustinand ca aceste…

- Vicepremierul Mihai Fifor spune ca, prin referendumul anuntat de premierul Viorica Dancila, se doreste introducerea unor masuri radicale, cum ar fi pedeapsa cu inchisoarea pe viața sau castrarea chimica pentru pedofili, violatori și criminali. Liderul PSD il ataca pe Dacian Ciolos, dupa ce fostul premier…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, ast[zi, ca ia in calcul posibilitatea convocarii unui referendum de consultare a romanilor in vederea inaspririi drastice a pedepselor pentru crima, viol și pedofilie, in contextul crimei de la Caracal. „De asemenea analizez posibilitatea convocarii unui referendum…

- Alin Dinca, liderul formatiei Trooper si realizator de emisiuni la postul radio Rock FM, a postat un mesaj dur la adresa autoritatilor, pe pagina personala de Facebook, cu privire la crima din Caracal care a ingrozit Romania.

- Președintele PMP, Eugen Tomac, spune ca partidul sau va depune în toamna un proiect de lege prin care toți cei care violeaza sau ucid minori sa fie condamnați la închisoare pe viața.Ce scrie Tomac pe Facebook:”Crima de la Caracal scoate în evidența o problema…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca urmareste indeaproape cazul de la Caracal, iar ministrul de Interne, Nicolae Moga, va sta acolo ”atat cat este necesar”. ”STS a raspuns in cel mai iresponsabil mod la toate intrebarile”, a scris Dancila pe Facebook, care i-a solicitat directorului serviciului lamuriri…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, in timpul unei vizite facute in județul Bacau, ca va merge duminica la vot și va vota atat pentru alegerile europarlamentare, cat și pentru referendum. Ulterior, intr-o intervenție telefonica la Antena3, premierul a precizat ca nu a anunțat și cum va…