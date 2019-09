'Trebuie imbunatatit pactul de stabilitate (...) pentru a sustine investitiile, inclusiv pe cele menite sa permita o dezvoltare echitabila pe plan social si care sa respecte mediul', a spus Conte in fata deputatilor italieni, la prezentarea programului de guvernare si inaintea votului de incredere al parlamentului. Regulile bugetare prea rigide 'risca sa anuleze eforturile importante depuse pentru relansarea cresterii potentiale a tarii', a atentionat seful guvernului, subliniind totodata ca interesele Italiei trebuie 'urmate in interiorul si nu in afara perimetrului Uniunii Europene'.