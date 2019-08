Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat marti ca va prezenta demisia guvernului sau dupa incheierea dezbaterii convocate in Senatul de la Roma in urma introducerii unei motiuni de cenzura de catre partidul Liga, condus de ministrul de interne Matteo Salvini, impotriva caruia Conte a sustinut un discurs dur in fata parlamentarilor, acuzandu-l ca darama guvernul pentru a-si urmari propriile interese, relateaza AFP si Reuters. ''Intrerup aici aceasta experienta de guvernare. Doresc sa inchei acest transfer constitutional in mod coerent. Voi merge la presedintele Republicii pentru a-i prezenta…