"Nu am in vedere si nu actionez pe baza presupunerii altor alegeri", a sustinut Sanchez intr-un interviu la televiziunea nationala.



Formatiunea lui Sanchez, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), a obtinut 123 din cele 350 de mandate de deputat la ultimele alegeri, mult sub majoritate, ceea ce il obliga pe prim-ministru sa caute sustinerea altor partide. Cele de dreapta - Partidul Popular (PP), Ciudadanos si Vox - au exclus deja aceasta posibilitate.



Pentru a forma urmatorul guvern de la Madrid, Sanchez are nevoie de majoritatea absoluta de 176 de parlamentari, peste…