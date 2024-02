Când vor avea loc alegerile din 2024? Ciolacu prezintă posibilul calendar Pana acum Ciolacu este sigur ca alegerile prezidentiale vor avea loc in septembrie, iar cele parlamentare pe 8 decembrie. Premierul a vorbit si despre viitoarele obiective ale Romaniei si anume intrarea cu drepturi depline in acest an in spatiul Schengen si ca tara noastra sa fie membra a OCDE in anul 2026. Ciolacu: „Am facut ce […] The post Cand vor avea loc alegerile din 2024? Ciolacu prezinta posibilul calendar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale vor fi pe 8-22 septembrie, a anunțat premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, miercuri, 21 februarie, in Consiliul Politic Național al PSD.Primul tur al prezidențialelor va fi pe 8 septembrie, iar al doilea pe 22 septembrie, potrivit lui Ciolacu. In plus, alegerile parlamentare…

- Adrian Solomon – deputat PSD Aveti un an de rascruce in care se joaca totul sau nimic. Ati prefera sa va culcati acum si sa va treziti dupa alegerile prezidentiale. Va dam un sfat, pe gratis. Faceti alegerile interne mai repede, fiindca daca-si da demisia Ciolacu dupa europarlamentare, s-ar putea sa…

- Consiliul Uniunii Europene a decis intrarea Romaniei și Bulgariei in Schengen cu frontierele aeriene și maritime, a anunțat Ministerul de Interne sambata seara. „Astazi, 30 decembrie 2023, ora 22.38, Consiliul UE a adoptat Decizia privind aplicarea acquis-ului Schengen in Romania și in Bulgaria.In conformitate…

- Un europarlamentar il amenința pe premier: 'Il somez pe Ciolacu sa publice protocolul in care el a cedat totul austriecilor pentru escrocheria aero-Schengen!'„Il somez pe Ciolacu sa publice protocolul in care el a cedat totul austriecilor pentru escrocheria aero-Schengen! Daca nu-l publica, il voi da…

- Premierul bulgar Nikolai Denkov a afirmat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea la spatiul Schengen și a respins posibilitatea ca Bulgaria sa accepte in mod exclusiv anumite reguli specifice. Denkov a facut referire la cererea…

- 1. Vizita lui Ciolacu in America a dat roade, cum se zice. Niște mere padurețe, astea au fost roadele. Premierul a zis ca intram in Schengen. Deocamdata numai cu privirea. Pardon, cu aeroporturile. Austriecii s-au milostivit de noi și s-ar putea sa nu mai fim trimiși la nu știu ce terminal, cu doar…

- Responsabilitatea guvernului și a președintelui este sa obțina un calendar precis pentru intregul proces de aderare la Schengen, susține europarlamentarul Dacian Cioloș.„Vad ca premierul Ciolacu se bate cu pumnii-n piept pentru negocierea poziției Austriei pe Schengen. Se lauda cu eforturile care…

- Premierul pare sa fi mers in SUA pentru palmares, fiindca nici din program, nici din intalnirile avute nu rezulta vreun acord semnat, o investiție antamata sau o promisiune facuta pentru Romania din partea americanilor.