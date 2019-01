Stiri pe aceeasi tema

Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat vineri ca i-a transmis sefei executivului britanic, Theresa May, ca el nu vede cum s-ar putea ''ciupi'' din acordul privind Brexitul pe care l-au convenit Londra si Bruxelles-ul, dar a fost respins de parlamentul britanic, si a cerut mediului de afaceri si…

''Vom fi pregatiti in cazul unui Brexit dur'', a dat asigurari vineri premierul francez Edouard Philippe in timpul unei deplasari la Calais, nordul Frantei, la o zi dupa declansarea unui plan de pregatire pentru o iesire fara acord a Marii Britanii din UE, informeaza AFP. Insotit de…

Spania a anuntat vineri pregatirea unui acord cu Marea Britanie care le permite cetatenilor fiecareia dintre cele doua tari care locuiesc in cealalta sa continue sa voteze in cadrul alegerilor locale, in ipoteza unui Brexit dur, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Luxemburgul a prezentat vineri o serie de masuri menite sa asigure ca britanicii care lucreaza pe teritoriul sau nu-si vor pierde locurile de munca in cazul iesirii fara acord a Marii Britanii din UE, un scenariu din ce in ce mai probabil, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Hidroelectrica si Nuclearelectrica vor trebui sa livreze pe piata reglementata pana la 65% din productie, la preturi care sa le permita obtinerea unui profit de 5%, potrivit unui proiect de ordin postat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), potrivit agerpres.ro.

Prim-ministrul francez Edouard Philippe a anuntat joi declansarea unui 'plan legat de un Brexit fara acord' pentru a raspunde situatiei 'tot mai putin improbabile' a unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Responsabilitatea guvernului este…

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, promite, din nou, ca țara noastra va face fața cu brio conducerii Consiliului Uniunii Europene."Am discutat problemele europene de foarte multe ori la Consiliul European și cred ca suntem bine pregatiți pentru perioada dificila, dar interesanta.. Noi…

Guvernul a publicat miercuri ordinea de zi a ședinței de joi, chiar daca de regula aceasta era trimisa cu o ora inainte de inceperea reuniunii. Printre teme nu se regasesc ordonanțele privind amnistia și masurile fiscale.