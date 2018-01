Premierul Dancila l-a numit pe decanul Facultatii de Medicina Veterinara Cluj, specialist in ginecologie veterinara, in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a fost publicata in Monitorul oficial al Romaniei partea I numarul 90 30.I.2018 Decizia 30 a primului ministru Vasilica Viorica Dancila prin care Ioan Stefan Groza a fost numit secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit CV ului profesional, Ioan Groza este profesor universitar,…

- Ioan Stefan Groza, profesor al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, a fost numit secretar de stat in Ministerul Educatiei. Groza, care a mai lucrat pe un post de director in Ministerul Educatiei in perioada in care ministru al Educatiei era Sorin Campeanu, a fost acuzat…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, platit cu ora la UBB Cluj Fostul prim-adjunct al sefului SRI, generalul Florian Coldea, preda doua ore pe saptamana la Universitatea ”Babes-Bolyai” (UBB) cursul de masterat ”Intelligence si decizie politica”, avand statut de cadru didactic asociat…

- Vicențiu Știr și-a dat demisia din funcția de secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Va reamintim, Vicențiu Știr a devenit secretar de stat in Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat in 26 octombrie 2017. Inainte de aceasta, dejeanul a…

- Reprezentantii UBB Cluj-Napoca au declarat, marti, corespondentului Mediafax, ca selectia personalului didactic asociat remunerat in regim de plata cu ora se face la nivelul departamentului didactic si este avizata de Consiliul facultatii."Florian Coldea sustine, in cadrul Facultatii de…

- Bogdan Trif, propus ministru al Turismului, a fost director al Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, iar din martie 2016 detine functia de comisar general al Garzii Nationale de Mediu. El are 41 de ani, este casatorit si este presedinte interimar al organizatiei judetene a PSD Sibiu.Sibianul…

- Nicolae Burnete s-a nascut în 4 iunie 1960 la Rosia de Secas, judetul Alba, si a absolvit în 1985 Institutul Politehnic Cluj-Napoca, specializarea Mecanica Agricola, ca sef de promotie, iar din anul 2001 este profesor universitar la UTCN, potrivit Mediafax. În perioada 2004…

- Nicolae Burnete, propus de PSD pentru functia de ministru al Cercetarii, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) si director al Departamentului de Autovehicule Rutiere si Transporturi din cadrul Facultatii de Mecanica.Nicolae Burnete s-a nascut in 4 iunie 1960…

- Sibianul Bogdan Trif a urmat cursurile Facultatii TTPA din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, dar si pe cele ale Facultatii de Drept din cadrul Universitatii "Alma Mater" Sibiu. De asemenea, a facut master "Managementul sistemelor ecologice" si "Managementul relatiilor de munca".…

- Natalia Elena Intotero, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni s a nascut la 14 ianuarie 1976, la Brad. A absolvit Liceul pedagogic 39; 39;Sabin Dragoi 39; 39; Deva 1990 1995 , apoi cursurile Colegiului de Institutori Limba Engleza din cadrul Universitatii de Vest, Timisoara 1999 2002 si pe cele ale…

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea (IȘJ) a acceptat propunerea inspectorului școlar general, profesorul Dorin Cristea, de numire a profesoarei Teodora Bentz in funcția de inspector școlar de limba și literatura romana. Aceasta a obținut majoritatea voturilor membrilor…

- Profesorul Andrei Taranu, politolog, prodecan al Facultatii de Stiinte Politice din Bucuresti (SNSPA), este un intelectual public reputat pentru analizele de acuratete, privind mediul politic intern, dar si problematicile europene si de securitate. Specialist in teorii politice contemporane, simbolistica…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va inlocui in functie pe Roxana Cezarina Banica.…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…

- Documentul in care chestorul Catalin Ionita, seful Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane a fost semnat la data de 9 ianuarie in prezenta reprezentantului…

- S-a nascut la Timisoara, fiind atras de natura inca de mic copil. Tocmai de aceea a ales sa invete la Liceul Silvic din Timisoara. Anii au trecut, iar fostul elev s-a angajat si timp de zece ani a lucrat in domeniul agriculturii. A fost reprezentant de vanzari, iar apoi manager de zona, urcand pe scara…

- Neacordarea de prioritate pietonilor care traverseaza prin zonele special marcate se sancționeaza cu amenda și cu suspendarea permisului pe o perioada de 30 de zile. Dar pe unii soferi ii doare in cot de ce zice legea… Pe artera principala din Calea Aradului, in zona Universitații de Științe Agricole…

- Cei prezenti au amintit de pregatirea, modestia si devotamentul acestuia, dar si de credinta sa, evocata inclusiv de patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Daniel: 'A fost un om profund credincios. A mostenit aceasta credinta de la stramosii sai maramureseni, ca, mai tarziu, sa si-o consolideze…

- La invitatia Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, prof. univ. dr. Emil Paun a lansat, la Constanta, un foarte interesant volum, intitulat "Pedagogie provocari si dileme privind scoala si profesia didacticaldquo; Editura Polirom . Mesajul principal…

- Incepe judecata lui Bogdan Moise, decan al Facultatii de Teologie in cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; Constanta Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Bogdan Moise a fost deferit Justitiei de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Guvernul discuta astazi in sedinta aprobarea unor noi indicatori tehnico-economici in cazul unui proiect proiect privind realizarea unui Centru regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara la Iasi - ROVETEMERG. Proiectul apartine Universitatii de Stiinte Agricole…

- Asociatia Studentilor in Drept ii cheama pe studentii Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti miercuri, la ora 13:00, in fata facultatii, la o "manifestare muta", de condamnare a initiativelor de modificare a legislatiei penale.‍‍‍‍‍, afirmand ca acestea aduc atingere statului de drept…

- De la mijlocul lunii noiembrie, fostul primar PNL din Gherla, Marius Sabo, ocupa postul de director la SC Centrul Agro Transilvania SA. In 2016 funcția a fost ocupata de consilierul local și vicepreședinte PSD Gherla, Roman Mihai. In 2016, Mihai Roman, a realizat in funcția de director interimar al…

- Potrivit documentului citat, "taxele stabilite de consiliul parohial se refera doar la sumele platite de credinciosi pentru concesionarea si intretinerea locurilor de inmormantare din cimitire".Contributiile benevole reprezinta sumele oferite de credinciosi cu ocazia savarsirii unor Sfinte…

- Consiliul de Administratie al Romgaz a decis, joi, revocarea din functia de director general a lui Virgil Metea, din cauza unor deficiente in actul de management. In functia de director general a fost numit, provizoriu, pentru patru luni, Corin Cindrea, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.…

- Dupa cinci zile in care a fost ingrijita la secția de Terapie Intensiva a spitalului din Iași, Cerasela Tatarciuc a murit, vineri, cu toate eforturile depuse de medici pentru a o salva, scrie zdi.ro. Citeste si Accident grav in Iasi. O tanara a murit pe loc "Din pacate, astazi (vineri,…

- Cerasela Tatarciuc, studenta a Facultatii de Farmacie de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, a fost implicata luni dupa-amiaza intr-un accident teribil petrecut pe bulevardul Independetei, la intersectia cu strada Universitatii. Tanara a fost acrosata de un autoturism…

- Miercuri, 13 decembrie, ora 12:00, la Sala Senatului a Universitatii "Ovidius" din Constanta Campus, Corp A, etaj 1 , la invitatia Facultatii de Istorie si Stiinte Politice, arheologul si scriitorul dr. Catalin Pavel va sustine conferinta Homer, Troia si arheologia legendelor.Catalin Pavel n. 1976 este…

- Premierul Tudose l-a numit in fruntea OSIM pe liderul TSD Giurgiu, Ionut Barbu. decizia privind numirea acestuia in funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci a fost publicata in Monitorul Oficial de joi. Ionut Barbu are 28 de ani si este consilier local in Giurgiu. Este…

- Decizia premierului Mihai Tudose de numire a lui Ionut Barbu in functia de director general al OSIM a fost publicata joi in Monitorul Oficial. Ionut Barbu are 28 de ani si este consilier local in Giurgiu. Absolvent al Facultatii de Relatii Economice Internationale din cadrul Universitatii "Dimitrie…

- Donald Trump ar vrea sa il schimbe pe Rex Tillerson din funcția de Secretar de Stat, anunța New York Times. Locul sau ar urma sa fie luat de Mike Pompeo, actualul director al CIA. Funcția vacanta de...

- Gabriel Liviu Ispas a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose. Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial. Pe 2 noiembrie, Gabriel Liviu Ispas a anuntat ca este cercetat de Directia Nationala Anticoruptie…

- Desi este mama si bunica, artista Mariana Constantinescu nu a uitat de pasiunea sa: pictura. Asadar, a pus la punct o noua expozitie personala, inspirata de mare. Lucrarile sale pot fi vazute intr-un mall din centrul Constantei, incepand de astazi. Mariana Constantinescu iubește marea de când…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat marți ca s-a hotarat, in cadrul comisiei, sa fie transmisa o adresa catre Serviciul Roman de Informații in care sa fie solicitata "analiza și decizia privind eliberarea din funcția de secretar general" a…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitații SRI a decis marți, cu 5 voturi "pentru" și 3 "împotriva", sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din funcția de secretar de general al Serviciului Român de Informații, potrivit unor surse parlamentare citate de Agerpres.…

- Este vorba de un proiect adresat tinerilor și copiilor cu CES (cerințe educative speciale), intitulat „Copil ca tine sunt și eu-participare prin educația non formala”. Mai exact, este vorba de un mesaj despre incluziune sociala si conditia acestor tineri in societate care a fost „pus in scena” de catre…

- Daniel Zdranc, consilier județean al PSD Alba, a fost numit, in funcția de vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (ANRSC), funcție cu rang de subsecretar de stat. DECIZIE privind numirea domnului Daniel Liviu Zdranc in functia de vicepresedinte,…

- Premierul Mihai Tudose l-a numit, miercuri seara, pe Laurențiu Teodor Mihai in funcția de șef al CNAS. Totodatam acesta a fost numit in funcția de membru al Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Decizia premierul a fost publicata in Monitorul Oficial.

- Facultatea de Mecanica a Universitații din Craiova in parteneriat cu Asociatia Romana de Logistica (ARILOG) organizeaza joi, 16 noiembrie, intre orele 12.00 – 16.00, in Aula Magna a Facultații de Mecanica formul profesional dedicat Logisticii – ARILOG Hub Craiova. Se vor ...

- Ieri, la ședința de Guvern, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Andrei Galbur, nu a propus spre aprobare candidatul la funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene (in domeniul drept international si afaceri consulare). In aceste condiții, funcția…

- Din aceasta luna, o judecatoare care a activat la Judecatoria Vaslui s-a pensionat, lasand vacant postul. Este vorba despre Mihaela Ghintuiala, care a ieșit la pensie incepand cu data de 1 noiembrie. Mihaela Ghintuiala a absolvit cursurile Facultații de Drept din cadrul Universitații „Alexandru Ioan…

- Primul contact profesional al lui Stefan Moisei cu digitalul a fost in ciclul liceal, cand s-a ocupat de administrarea sistemului informatic al firmei tatalui sau. Apoi, Stefan s-a angajat, inca din timpul facultatii, ca instructor in tehnologia informatiei. Desi este nevazator, el arata ca orice…

- Președintele Organizației de Tineret ALDE Alba, Bogdan Lazar a fost numit in funcția de secretar de stat la Ministerul Consultarii Publice și Dialogului Social. Decizia prim-ministrului Mihai Tudose a fost publicata miercuri, 1 noiembrie, in Monitorul Oficial. Bogdan Lazar iși va prelua oficial postul…