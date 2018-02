Stiri pe aceeasi tema

- "Mi-as dori mult sa inceapa sa mearga al treilea pod peste Dunare, dar trebuie in sfarsit sa inceapa sa functioneze modelul romanesc", a glumit Borisov, in legatura cu schimbarea deasa a guvernelor din Romania, scrie publicatia bulgara capital.bg . "In stilul lui tipic el a spus: 'Tocmai ajungem…

- In mai putin de cinci luni, motorina s-a scumpit cu aproape un leu pe litru, motivele fiind supraacciza si cotatiile internationale pentru barilul de petrol. Un litru de motorina a ajuns sa fie vandut, in medie, cu 5 lei si 42 de bani, dar sunt cazuri cand ajunge si la 6 lei. Pretul de acum e cu 20%…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian. "Un om politic, in ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin ceea ce nu s-a facut cunoscut, pentru…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan spune ca premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania si ca PNL va vota impotriva celui de-al treilea guvern PSD-ALDE si ii va sanctiona la fiecare abatere.

- PNL va vota impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele liberal Raluca Turcan."Premierul desemnat este oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania. PSD si ALDE au propus patru premieri intr-un singur an. Si-au dat jos propriile guverne,…

- Premierul sustinut de PSD, Viorica Dancila, a declarat, miercuri, ca asteapta votul de investitura al Parlamentului, afirmand ca pentru PSD si pentru romani este importanta implementarea programului de guvernare, ”tratarea asa cum se cuvine” a Centenarului si pregatirea presedintiei Consiliului UE.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Premierul bulgar Boiko Borisov l-a primit duminica la Sofia pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, pentru discutii pe teme precum relatiile economice intre UE si Japonia, dar si criza nord-coreeana, informeaza site-ul cotidianului Asahi Shimbun.

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca asteapta o confirmare oficiala de la Guvern pentru a vedea care este rolul lui Gheorghe Popescu, daca fostul fotbalist va face parte dintr-un Comitet interministerial, iar dupa ce va primi…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o crestere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Banca Mondiala apreciaza ca Romania va raporta pentru 2017 o crestere…

- Cel mai important trust de presa de limba maghiara din Romania, Udvarhelyi Hirado, are un nou proprietar: societatea Prima Press SRL. Managerul acesteia, Orosz Pal Levente, are legaturi cu guvernul ungar. In ultimele zile ale anului trecut, guvernul ungar a aprobat o suma-record de peste 100 de milioane…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, vorbeste, intr-un mesaj dur postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului. ”Daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani au murit…

- Bulgarul care cere independenta a trei regiuni de la sud de Dunare si alipirea lor cu România s-a facut nevazut. Boris Kamenov vrea sa separe judetele Vidin, Vratsa și Montana de Bulgaria, iar apoi sa ceara alipirea de România. Doar ca de la vorba, la fapta, e cale lunga. …

- Trei județe din nord-vestul Bulgariei vor sa organizeze o consultare populara in vederea obținerii unei declarații de independența fața de statul de la sud de Dunare, scrie site-ul televiziunii naționale NOVA, din Bulgaria. Organizatorul acestui „referendum” la nivel local, Boris Kamenov, a declarat…

- Premierul a declarat, la Romania TV, ca in 2018 romanii ar trebui sa fie cu ochii pe Guvern, care va incerca sa demareze proiectele prevazute in memorandumul privind proiecte de transport in perioada 2018-2027. Tudose afirma ca este important ca oamenii sa vada escavatorul lucrand pe santiere, care,…

- Reprezentantul Initiativa Romania, Mihai Politeanu, a precizat, miercuri, dupa intrevederea cu premierul Mihai Tudose, ca intalnirea cu acesta pe tema legilor Justitiei nu a fost „imbucuratoare” si ca, in consecinta, protestele vor continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala.„Am…

- De sarbatori, Neluțu Roșu a fost dat afara de Levski Sofia. Va primi cateva salarii compensatorii Nelut Rosu a primit o veste proasta chiar de sarbatori din partea clubului la care a evoluat in prima jumatate de sezon. Mijlocasul, campion al Romaniei cu Viitorul, a fost anuntat ca va fi pus pe liber…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament, relateaza Digi 24.Majoritatea armelor…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, la sfarsitul saptamanii trecute, in cadrul unui dineu privat la Belgrad, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, dar si cu omologii sai din Serbia, Bulgaria si Grecia, una dintre principalele teme de discutie fiind politica regionala. Premierul s-a aflat, timp…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Președintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, a oferit vineri, de la ora locala 20,00, un dineu in onoarea premierilor roman — Mihai Tudose, bulgar — Boyko Borisov și grec — Alexis Tsipras. Amintim ca Mihai Tudose, Marcel Ciolacu și Marius Nica au avut intalniri de lucru cu președintele…

- Premierul Mihai Tudose participa, vineri si sambata, la Belgrad, la Reuniunea cvadrilaterala Serbia - Bulgaria - Grecia - Romania. Chiar la aceasta ora, presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, ofera un dineu in onoarea premierilor roman, bulgar - Boiko Borisov si grec - Alexis Tsipras.…

- Potrivit unor surse din administrația județeana, Mihai Tudose va fi informat, in intalnirea de la sediul Consiliului Județean, despre modul in care au fost cheltuiți banii acordați de Guvern pentru remedierea pagubelor produse in municipiul reședința și celelalte localitați din județ de furtuna din…

- Comisia Europeana a salutat decizia Canadei de a elimina obligativitatea vizelor pentru cetațenii români și bulgari începând cu data de 1 decembrie, aceasta decizie fiind rezultatul unor intense eforturi diplomatice și al negocierilor continue la nivel politic și tehnic între…

- Bulgaria a denuntat miercuri un refuz al Iranului de a acorda un drept de survol avionului guvernamental care il transporta pe premierul bulgar Boiko Borisov in Arabia Saudita si care a trebuit sa se intoarca in extremis, relateaza AFP.Aparatul de zbor, care a decolat marti din Sofia, obtinuse…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Dupa ce premierul Mihai Tudose a spus, joi seara, ca BNR putea sa intervina pentru a opri cresterea euro, dar nu a facut-o, fiind astfel vinovata de deprecierea leului, consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, i-a raspuns, trecand in revista ce poate si ce nu poate sa faca Banca Nationala.…

- Socialiștii din opoziție i-au cerut demisia lui Glavcev și au amenințat ca vor boicota sesiunile parlamentului pana cand va renunța la funcție, dupa ce acesta i-a ordonat liderei lor, Kornelia Ninova, sa plece din parlament pentru ofense aduse miercuri unor deputați și membri ai guvernului. Dimitar…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a apreciat joi, in cursul unei ”inspectii” la santierul iesirii catre est a soselei de centura a Sofiei, ca tara sa se afla ”in fata Romaniei din nou”.

- Romania has the lowest level of financial brokerage in the European Union, 50 per cent of the GDP, while the European average is of 200 per cent, the head of the Directorate for Financial Stability of the National Bank of Romania (BNR), Eugen Radulescu, told IFN Credit National Conference. "We…

- Mesajul lui Dan Teodorescu pentru Liviu Dragnea. Trupa TAXI a susținut un concert in Beraria H – marți, 14 noiembrie – un adevarat majorat al uneia din cele mai „iubibile” trupe din Romania. Formația a sarbatorit, altfel, 18 ani de la inființare printr-un show memorabil, un concert sincer, nonconformist…

- Comisia Europeana a publicat miercuri raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.Comisia…

- Șeful Sectorului Poliției de Frontiera Giurgiu, Ionuț Ifrim, este urmarit penal, sub control judiciar, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de șantaj și de cumparare de influența, a anunțat, marți, un comunicat al DNA. "Procurorii din cadrul Direcției Naționale…

- Avand in vedere punerea in dezbatere publica a Legilor Poliției, PER se poziționeaza impotriva propunerilor postate pe siteul MAI, intrucat sunt de natura sa favorizeze politiștii și sa incalce unele libertați ale cetațenilor, mai ales ale protestatarilor, de la simple huiduieli, pana la rețineri…

- Raspunsul primit din partea Președintelui Junker a consternat întreaga delegație a tinerilor parlamentari români aflați la întâlnirea de la Bruxelles: “Spre deosebire de Bulgaria, România mai are multe de facut pentru a eradica fenomenul corupției și acesta este…

- Senatorul PMP Vasile Cristian Lungu este consternat de raspunsul lui Jean-Claude Junker, Presedintele Comisiei Europene, care a declarat ca Romania este mai corupta decat Bulgaria.„Recunosc ca nu ma asteptam la un asemenea raspuns. Suntem, oare, mai corupti, ca bulgarii?”, este reactia senatorului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri la amiaza, ca formatiunea sa pregateste o motiune de cenzura din cauza deciziilor economice ale Guvernului. Orban a transmis intr-o conferinta de presa ca PNL va propune luni o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose.…