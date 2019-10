Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor si la Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM SA, "in scopul clarificarii aspectelor manageriale semnalate de mass-media", informeaza Guvernul intr-un comunicat…

- Scandalul de la Tarom, iscat in urma unor informatii potrivit carora Madalina Mezei ar fi fost demisa pentru ca ar fi refuzat sa tina avioanele la sol in ziua motiunii, a ajuns la urechile Vioricai Dancila. Inca premier pana la formarea nouui Guvern, Viorica Dancila a cerut Corpului de Control sa efectueze…

- Șefa demisa de la Tarom: „Cuc mi-a cerut sa țin mai multe avioane la sol in ziua moțiunii. M-au executat” Fosta directoare a companiei Tarom dezvaluie ca si-a pierdut functia pentru ca a indraznit sa il infrunte pe ministrul demis al Transporturilor, care i-a cerut un lucru de nepermis si…

- Premierul demis Viorica Dancila il acuza pe presedintele Klaus Iohannis de "nepasare" si afirma ca acesta "se gandeste sa mai plece intr-o vizita externa, in loc sa ramana in tara pentru a-si instala guvernul". "Am aflat cu surprindere ca, in mijlocul uriasului blocaj institutional pe…

- Liderul PSD Viorica Dancila a participat sambata, 12 octombrie, la petrecerea de nunta a presedintelui Consiliului Judetean Maramures. Imediat dupa ce si-a relansat candidatura la alegerile prezidentiale, seful social-democratilor a plecat spre Maramures.

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, ca social-democrații au inca suficienta forța la nivel local pentru ca cei din opoziție sa aiba motive sa se teama. Intr-o postare pe Facebook, Fifor mai spune ca PSD va ramane ”un reper” in vremuri de austeritate. ”Astazi incepe regruparea. Ieri, dupa trecerea…

- Viorica Dancila îl întreaba, pe Facebook, pe președintele Iohannis când îi va numi miniștrii înterimari. Premierul îl acuza, din nou, pe președinte de încalcarea Constituției. ​„Înca o zi de încalcare a Constituției de catre președinte.…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …