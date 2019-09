Pregãtiti pentru o nouã victorie CSM Vaslui – CSM Bucuresti, maine, 18.30 INCREZATORI… Handbalistii vasluieni trec prin cea mai buna forma sportiva din aceasta stagiune. Pe acest fond, CSM Vaslui nu isi poate dori decat victoria in intalnirea de maine cu CSM Bucuresti. Partida se joaca in Sala Polivalenta din Vaslui, de la ora 18.30. Vasluienii abordeaza plini de incredere [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

