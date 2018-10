Predoiu: Prin ordonanţa publicată astăzi, ministrul Toader a închis practic DNA "Prin art.VII din ordonanta publicata astazi, ministrul Toader a inchis practic DNA. El ofera astfel, cu putina intarziere, un raspuns intrebarii lansate public de Liviu Dragnea: 'Mai exista DNA?!'. Raspunsul este nu, de azi nu mai exista. Ordonanta trimite acasa zeci de procurori DNA, oprind astfel anchete, descurajand intreaga institutie, incurajand lumea coruptiei. Iar MCV este incepand de astazi un acronim pentru Marea Coruptie Vesela", a scris Predoiu intr-un mesaj postat marti seara pe pagina de Facebook.



