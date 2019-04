Prada va organiza o prezentare de modă la Shanghai, în locul tradiţionalei defilări de la Milano, în iunie Grupul italian Prada a anuntat joi ca va organiza o prezentare de moda in luna iunie la Shanghai, in locul traditionalei defilari de la Milano, pentru a marca astfel implinirea a 40 de ani de la infratirea celor doua orase, o decizie care sta marturie pentru importanta pe care China a dobandit-o in industria produselor de lux, informeaza AFP.



Prada, primul grup italian din industria luxului prin prisma cifrei de afaceri, va prezenta pe 6 iunie la Shanghai colectia sa masculina pentru sezonul primavara/vara 2020.



"China a ocupat intotdeauna un loc de cinste in imaginatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

