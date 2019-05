Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat a caștigat alegerile in județul Buzau, dar le-a pierdut in municipiu. Social-democrații au obținut 33,4% la nivel de județ, dar au pierdut in municipiul Buzau in fața alianței USR-PLUS, la diferența de un procent. Iata cum arata scorul pe județ, obținut de partide. PSD 33,4%…

- Verzii au inregistrat un record de voturi la alegerile europene de duminica, obtinand un uluitor scor de 20 de procente in Germania si scoruri de peste 10 la suta in alte cateva mari tari europene. Asta in contextul in care tinerii votanti au indemnat la actiune pentru a stopa fenomenul incalzirii globale.

- Este oficial! PNL a caștigat alegerile europarlamentare la Dej, USR-PLUS ocupa locul secund, iar PSD s-a ales cu locul 3. Dej24.ro publica IN EXCLUSIVITATE rezultatele acestor alegeri! Așa cum Dej24.ro a anunțat in PREMIERA inca de dinainte ca toate voturile sa fie numarate, la nivelul municipiului…

- O analiza realizata de Kantar pentru intreaga Uniune Europeana privind intentiile de vot pentru alegerile europarlamentare arata ca PNL va castiga alegerile in Romania. Astfel, Kantar prezinta PNL cu 25,2% din intentiile de vot ale romanilor. Acest lucru le va asigura liberalilor 9 mandate in viitorul…

- Partidul Popular European (PPE) ar obtine 180 de mandate (24%), socialistii europeni 149 de mandate (19,8%) si liberalii 76 de mandate in viitorul Parlament European ce va fi format dupa alegerile europene din 23-26 mai, releva estimarile publicate joi de legislativul european, pe baza sondajelor realizate…

- In ultimele doua luni cele mai mari doua grupuri din Parlamentul European (PE) - Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta și Socialiștii și Democrații (S&D) de centru-stanga - au intrat pe o traiectorie ascendenta, conform Europe Elects, cu toate ca se anticipeaza ca vor incasa lovituri serioase…

- Partidul Popular European (PPE) ar obtine 188 de mandate, socialistii europeni 142 de mandate si liberalii 72 de mandate in viitorul Parlament European ce va fi format dupa alegerile europene din 23-26 mai, releva estimarile publicate vineri de legislativul european cu privire la viitoarea sa componenta…

- Blocul electoral ACUM a pierdut un fotoliu in Parlament, iar socialistii au mai castigat un deputat. Balanta s-a inclinat in favoarea PSRM dupa procesarea tuturor buletinelor de vot.Astfel, potrivit portalului alegeri.md, socialistii vor avea 35 de deputati.