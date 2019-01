Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, patronul Botoșaniului, crede ca Gigi Becali a greșit cand l-a numit pe Mihai Teja in funcția de antrenor principal la FCSB. "Nu am mai vorbit de mult timp cu domnul Becali, dar in niciun caz nu l-aș felicita pentru ca l-a ales pe Mihai Teja. Fara sa am nimic cu el, mi se pare un om…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, joi, in cadrul conferinței de presa in care Mihai Teja a fost prezentat drept noul antrenor al echipei, ca acesta i-a spus ca Lucian Filip, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai FCSB-ului din acest sezon, nu se incadreaza in viziunea lui despre fotbal,…

- Patronul echipei FCSB, Gigi Becali, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca al treilea tehnician pe care il avea in vedere pentru postul de antrenor, in afara de MIhai Teja si Dan Alexa, era Edward Iordanescu. Becali spune ca l-a ales pe Mihai Teja, pentru ca vrea ca formatia sa sa aiba posesie…

- "Cand MM mi-a spus ca n-avem antrenor imi spunea ”Bai, Gigi, cunoaște fotbal mai mult decat toți antrenorii pe care i-am avut eu, doar ca jucatorii nu faceau ce cerea el in teren. MM s-a bucurat foarte tare cand i-am spus ca o sa ma intalnesc cu Edi, deși știam ca nu sunt in toane bune. Mi-a spus…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali a anuntar ieri, ca tehnicianul formatiei Gaz Metan Medias, Mihai Teja, va antrena FCSB, urmand a-l inlocui pe Nicolae Dica. In varsta de 40 de ani, Teja a mai antrenat echipele Universitatea Cluj, Dinamo, Pandurii Targu Jiu si nationala de tineret. El este la Medias de…

- Mihai Teja, noul antrenor de la FCSB, pregatește deja transferuile pentru echipa roș-albastra. Deși Gigi Becali ii vrea pe Carlos Fortes și Iulian Cristea, Mihai Teja are pe lista alți doi juatori de la Gaze Metan Mediaș. Noul antrenor de la FCSB vrea sa ii aduca pe Antoni Ivanov și Boubacar Fofana,…

- Liber de contract dupa desparțirea de iranienii de la FC Foolad, Ilie Stan, 51 de ani, considera ca merita sa primeasca o noua șansa la FCSB și explica de ce crede ca ar fi mai potrivit decat Dan Alexa și Mihai Teja. "Eu niciodata nu ma propun singur la Steaua. Dar daca cineva se gandește la mine, pot…