Ponta: PRO România va vota moţiunea de cenzură în această sesiune, dar nu o semnează PRO Romania, prin parlamentarii sai, va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a declarat duminica presedintele formatiunii, Victor Ponta. "Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun fel de text al PNL, al USR, al altui partid, treaba lor ce vor sa scrie in motiune. Noi avem motivele noastre pentru care dorim si votam schimbarea Guvernului. Nu avem numarul necesar de semnaturi ca sa facem si noi o motiune, am fi vrut sa facem noi motiunea, dar, probabil, ca ceilalti ziceau: 'nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania, prin parlamentarii sai, va vota motiunea de cenzura din aceasta sesiune, dar nu o semneaza, a declarat Victor Ponta. "Vom vota, toti parlamentarii PRO Romania, la vedere, ca sa nu fie discutii, motiunea de cenzura in aceasta sesiune, dar nu semnam niciun fel de text al PNL, al…

- Liberalilor le lipsesc 22 de voturi, chiar daca USD, PMP, UDMR si Pro Romania si-au anuntat intentia sa puna umarul la daramarea Guvernului, potrivit jurnalul.ro. Potrivit surselor politice, Partidul National Liberal isi pune speranta in Victor Ponta, care ar fi cheia pentru convingerea unor parlamentari…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma cu puțin timp, in direct la Romania TV, ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului e gata și va fi depusa in curand la Parlament. El a spus ca va negocia cu toate partidele, mai puțin cu PSD."Vom purta negocieri cu toata lumea. Vom merge…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca asteapta o motiune de cenzura impotriva guvernului si a afirmat ca formatiunea sa politica are propuneri care sa fie introduse in textul motiunii, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta, ofertat de PSD! Ce decizie a luat liderul…

- ​ Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, susține ca Uniunea este deschisa la o discuție pe tema unei moțiuni de cenzura, fiind important ca textul sa faca referiri și la soluționarea problemelor comunitații maghiare, cum ar fi Cimitirul din Valea Uzului, transmite corespondentul Mediafax.Întrebat,…

- USR va incepe, in zilele urmatoare, negocierile in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura si ar putea sustine un Executiv non-PSD, fara sa faca parte din el, dar care sa aiba obiectivele "Fara penali in functii publice", corectarea OUG 114, a anuntat, luni, presedintele partidului, Dan…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- O moțiune de cenzura la adresa Guvernului poate avea succes la toamna, daca PSD va coborî sub 30% la alegerile europene din 26 mai, a declarat, la RFI, vicepreședintele PNL Gheorghe Falca.Primarul Aradului crede ca ”partidul în jurul caruia se poate constitui o viitoare majoritate…