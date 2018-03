Stiri pe aceeasi tema

- Misoginul Gigi Becali, in atenția CNCD. ”Eu nu stau la stapanirea unei femei niciodata”. Afaceristul a susținut azi o conferința de presa exclusiv pe teme politice. Vezi galeria foto + 7 + 7 Patronul FCSB a afirmat ca el niciodata nu ar fi stat dupa Laura Codruta Kovesi, cum au facut Ghita si alte personaje…

- Fostul premier Victor Ponta susține, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, ca nu a fost la intalnirea pe care o invoca Sebastian Ghița, cu Laura Codruța Kovesi. Ponta este convins ca Sebastian Ghița mai are multe de spus.”Sebastian Ghița a aratat, deocamdata, un lucru pe care eu l știam…

- Ce au in comun Dragnea, Ghita, Ponta, Oprea, Udrea etc.? Sunt simple clone ale unui model de politician care a populat scena publica in ultimii 10-15 ani: corupt, tupeist, imoral. Sunt oameni care au batut de buna voie si nesiliti de nimeni la portile SRI, oferindu-se voluntar sa fie „indrumati“ si…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face noi marturii incredibile. Udrea s-a dezlantuit pur si simplu in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Aceasta i-a dat de gol pur si simplu pe Liviu Dragnea si Victor Ponta. Fostul ministru sustine ca cei doi erau prieteni buni cu sefa…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Una dintre cele mai asteptate autostrazi din Romania ar putea fi data in folosinta chiar anul acesta. Deschiderea circulatiei pe loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes-Turda ar putea avea loc in luna mai, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ministrul Transporturilor, Lucian Sova.Citeste si:…

- Traficul rutier pe DN 64, la kilometrul 134+350, in orasul Baile Olanesti, este blocat total incepand cu ora 12,00, pentru aproximativ o ora, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete, potrivit…

- Dumitru Buzatu a spus ca aceste dezvaluiri ar fi trebuit facute publice in momentul in care s-au intamplat faptele.„Eu am o singura nedumerire in momentul de fata legata de astfel de declaratii si anume faptul ca, daca oamenii acestia au stiut lucrurile respective, aveau relevanta publica…

- Membrii Comisiei de control al SRI au ajuns - dupa audierea lui Coldea - la concluzia ca au nevoie de o documentare serioasa despre locul și rolul serviciilor secrete in societate. Așa ca vor pleca intr-un turneu de documentare in Germania, Anglia, Italia și Statele Unite, pentru a discuta cu responsabilii…

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a vorbit, marti, despre implicarea serviciilor in numirea unor personaje-cheie, pe vremea guvernului USL. Intr-un context deja foarte tensionat dintre liderul PSD si fostul premier Victor Ponta, declaratiile lui Dragnea au starnit un val de discutii in…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului.Dragnea a declarat, intr-o emisiune…

- Fostul premier Victor Ponta, sub aparența ca nu-i place sa spele rufele in public, da o replica de ținut minte lui Dragnea caruia ii prevede 150 de ani de pușcarie daca Maior și Coldea spun tot ce știu despre el. O sa iasa din pușcarie in 2040 acest ”chelner de Teleorman”. „Dragnea nu vrea ...

- Crin Antonescu, intrebat miercuri, la Antena 3, daca au aparut numele lui Maior și Coldea in discuțiile cu Ponta, a oferit urmatorul raspuns: "In niciun caz. Trebuie sa va spun ca Ponta și cu mine aveam o relație civilizata și bazata pe un sens reciproc." "Cred ca lucrurile s-au rupt undeva,…

- Dupa parerea lui, principalul motiv pentru care niciunul dintre cei patru candidati pentru functia de presedinte executiv, care nu au avut sustinere, nu au ocupat functii a fost din cauza ca au starnit supararea delegatilor deoarece au facut scandal. Concluzii dupa Congres Ne-am atins obiectivele stabilite…

- Șeful PSD a vorbit despre o discuție telefonica dintre Ponta și George Maior, in care cei doi vorbeau despre alegerea membrilor Guvernului Ponta 1. Fostul premier neaga vehement acuzațiile privind implicarea SRI in formarea guvernului pe care l-a condus. ”Minte! El insuși a fost la…

- "Pe toata durata Congresului PSD, m-a urmarit o idee – daca a fost atat de simplu sa se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cat de ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte sa organizeze un miting mare impotriva Statului Paralel? Daca 70.000 de oameni au putut fi aduși pe stadion in 2014,…

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters, el remarcand faptul ca in ”discursul paranoic al lui Dragnea” nu au existat „stanga”, „social-democratie” sau „european”. Ponta mai spune ca si-au fraudat votul la propriul congres si au asezat-o pe Viorica Dancila…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- Fostul presedinte al LPF Dumitru Dragomir a declarat, marti, ca lupta pentru sefia FRF este una intre servicile secrete si puterea politica. El considera ca actualul presedinte al FRF, Razvan Burleanu, este sustinut de servicii, in timp ce Ionut Lupescu, principalul sau contracandidat, ar putea avea…

- Catalin Radulescu: As vrea sa candidez la functia de vicepresedinte al partidului Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca intentioneaza sa candideze pentru o functie de vicepresedinte al partidului, dar a acuzat modificarea statutului partidului, care va duce la marirea numarului…

- Deputatul Catalin Radulescu, supranumit de presa Deputatul Mitraliera, iese la rampa si acuza modificarile propuse la statutul PSD privind alegerile din cadrul partidului. Politicianul sustine ca nu este momentul prielnic pentru astfel de masuri radicale si sustine ca ar trebui ca toti doritorii…

- Patru persoane au fost ranite usor, duminica, intr-un accident rutier care a avut loc in zona Calea Crangasi - bulevardul Constructorilor si in care au fost implicate doua autoturisme.Citește și: Mișcare cu impact MAJOR in PSD: linia dura a partidului primește intariri Citește și: Soferii…

- Actorul David Ogden Stiers, cunoscut pentru rolul arogantului maior Charles Emerson Winchester III din serialul M.A.S.H., a murit sambata, la varsta de 75 de ani.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica Ceha in directia gresita. Este Italia urmatoarea?…

- 1. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta vesnica lui Basescu si l-a tradat. 2. Generalisimul Coldea i-a jurat credinta lui George Maior si l-a tradat. 3. Dragnea a jurat credinta PSD-ului si l-a tradat. 4. Kovesi a jurat credinta vesnica puternicilor Basescu, Udrea, Ponta, Maior, Oprea, Ghita si……

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, considera ca avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe revocarea Laurei Codruța Kovesi este o sfidare a cetațenilor.Citește și: Victor Ponta, atac INCENDIAR la adresa lui Dragnea, dupa ce Maior a confirmat petrecerile la vilele SRI…

- Dana Chera reacționeaza dupa ce Vlad Cosma a recunoscut ca a semnat un denunț impotriva lui Victor Ponta și impotriva lui Sebastian Ghița, in dosarul Tony Blair, dictat de procurorii de la DNA Ploiești.

- "In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si corecte sa le fiu lider / voi fi toata viata mandru de acest lucru si recunoscator pentru increderea acordata . In discursul meu de la acel Congres am promis in principal 3 lucruri :…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca va prezenta saptamana viitoare, in Camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Victor Ponta, prezent la Antena 3, duminica seara, a anticipat ce ar urma sa anunțe Toader.”Joi,…

- Fostul ministru Elena Udrea a precizat, prin intermediul unei postari pe Facebook, miercuri seara, dupa conferința șefei DNA, ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele 'cadouri' facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot. "Vedeti…

- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- S-au strans hienele pesediste la capataiul DNA! Tara e aproape toata in ghearele Satanei de Teleorman, doar o mana de oameni si de institutii mai stau in calea controlului deplin. Daca n-ar fi procurorii anti-coruptie, nimeni si nimic nu i-ar opri sa jefuiasca in voie. Eu ma intreb: chiar…

- ”Am sa incep cu afirmațiile domnului deputat Pleșoianu, care vedea in seara de 6 decembrie 2009 și aseara statul paralel. Dar la K2 intalnirile repetate Dragnea, Ponta, Maior, Kovesi și Coldea, nu sunt stat paralel? Dar intalnirile dintre Dragnea, Ponta, Maior, Oprea și Coldea de la T14 nu sunt tot…

- Departamentul de Lupta Anti-Frauda cerceteaza corectitudinea unui proiect in valoare de 38 de milioane de euro, din care a facut parte și Academia Naționala de Informații a SRI, dar și diverse firme care au conexiuni cu Serviciul sau cu fosta Securitate.

- Halep a trecut la baschet. A dechis meciul U BT Cluj-Keravnos FOTO Simona Halep a aruncat mingea de start, miercuri seara, la partida din FIBA Europe Cup dintre U BT Cluj si Keravnos, decisiva pentru calificarea in faza play-off a competitiei. "Asta seara am avut parte de o surpriza placuta. Am…

- Victor Ponta a fost chemat la Curtea Suprema in calitate de martor in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta in schimb a vorbit jurnaliștilor despre acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD Liviu Dragnea și i-a cerut acestuia demisia pentru neadevarurile pe care le-a spus. Victor Ponta a fost chemat…

- "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se iau in alta parte sau se mai si intersecteaza. (...) In schimbul unui ministru marioneta, o papusa ridicola, domnul Misa (...), au venit doi ministri, domnul Stefan Viorel,…

- Pe data de 1 februarie va incepe o noua sesiune parlamentara și la inceputul acesteia se vor lua in calcul schimbari la nivelul conducerii grupurilor politice. Citește și: Victor Ponta: Se va da OUG pentru abuzul in serviciu in februarie sau martie, pentru a-i rezolva problema lui Dragnea…

- Traian Basescu face dezvaluiri despre seara turului 2 al prezidențialelor din 2009. Basescu își da cuvântul de onoare ca nu a vorbit la telefon cu Codruța Kovesi în seara respectiva și ca Maior, Coldea și ceilalți s-au adunat

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, la TVR 1, ca raportul Comisiei privind alegerile prezidentiale din 2009 este „o prostie” si ca alesii nu au putut dezlega „misterul” sufrageriei lui Oprea, afirmand ca Maior, Coldea si Kovesi s-au adunat pentru ca „nu stiau in ce parte sa se duca”.

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Fostul lider PSD Victor Ponta vede doua variante in cadrul ședinței CEX care va avea loc in regim de urgența, luni. „Ori pleaca doamna Carmen Dan si, intr-adevar, Dragnea isi pierde cel mai important om, Cartelul de la Teleorman pierde, ori ramane Carmen Dan si atunci Tudose nu mai e premier”, a afirmat…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o scrisoare deschisa publicata pe Facebook, faptul ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent daca va fi din partea formatiunii social-democrate sau sub alta forma. Liviu Plesoian a anuntat prin intermediul unei scrisori deschise catre electoratul…

- Mihai Tudose a declarat miercuri ca relatia sa cu serviciile de informatii este strict institutionala si a facut referire la afirmatiile lui Victor Ponta care il acuza pe Dragnea ca a taiat un porc la un sediu al SRI, spunand ca el nu a participat la petreceri nici in vie, nici la taiatul porcului.

- Reacție puternica a fostului premier Victor Ponta in scandalul care a cuprins zilele acestea Ministerul de Interne, el fiind de parere ca ministrul Carmen Dan nu ar trebui sa mai stea o clipa in fruntea acestui minister. Pentru a o vedea...

- ”Sunt absolut convins ca in 2018 vor aparea lucruri extreme de grave care se refera la judecatori. Cred ca exista documente care vor duce la revizuirea intre 300 și 800 de dosare. Vom vorbi despre dosare ale unor oameni politici, oameni de afaceri, oameni fara implicare politica care au nimerit…