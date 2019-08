Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila este nevoita sa ceara un nou vot de incredere in Parlament in maximum 45 de zile. Insa un vot negativ nu atrage automat caderea Executivului Dancila, cum sustine Victor Ponta. Guvernul poate pica doar prin motiune de cenzura. PNL lucreaza deja la textul motiunii, insa trantirea Vioricai…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca increderea sa in premierul Viorica Dancila a fost 'grav zdruncinata' pentru ca aceasta a luat o serie de decizii fara consultarea sa, ca partener de guvernare, dar, in schimb, cu consultarea presedintelui. "O serie de intrebari in legatura…

- Victor Ponta a anuntat ca Pro Romania urmeaza sa decida luni in sedinta daca partidul va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale sau daca va sustine candidatura lui Mircea Diaconu. Liderul Pro Romania a spus ca actorul este un candidat altfel si este o alternativa pentru cei care nu vor sa…

- Un congres aproape in soapta. O sala de marime medie, un public tacut, aplauze de complezenta, ca la teatru, unde se joaca o piesa clasica, modesta, cu actori de mana a doua. Viorica Dancila, votata in unanimitate candidat prezidential al PSD, va juca, cu siguranta, cartea modestiei. Crede in oameni,…

- Presedintele PSD, prim-ministrul Viorica Dancila, i-a criticat, sambata, pe actualul sef al statului Klaus Iohannis si pe liderul USR, Dan Barna, sustinand totodata ca este "mai puternica" decat cei care "nu fac altceva decat sa tipe de...

- Biroul de Presa Alde Neamț a transmis la redacție un material care atrage atenția asupra sondajului IMAS care se refera, in principal, la alegerile prezidențiale. Potrivit acestui sondaj, Calin Popescu Tariceanu ocupa poziția a doua, cu 14% din intenția de vot, pe cand Viorica Dancila ocupa poziția…

- Acordul Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de Klaus Iohannis, va fi semnat azi. O ceremonie publica va avea loc la Cotroceni, joi, la ora 16:00, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.La ceremonie participa președintele PNL, Ludovic…