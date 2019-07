”Am avut azi discutii informale si cu Doamna Viorica Dancila si cu Domnul Calin Popescu Tariceanu.

Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania - o schimbare radicala fata de tot ceea ce s-a intamplat din Ianuarie 2017 si pana in 27 Mai 2019 : asigurarea unei guvernari eficiente si a unor reforme adevarate in domeniul administratiei publice , al economiei si finantelor, educatie, sanatate, mediu samd.

Evident ca nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborari politice ( asemenea decizii pot fi luate doar de catre Echipa ProRomania) / asa cum am facut si atunci…