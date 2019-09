Stiri pe aceeasi tema

- "Soluția in care credem sunt alegerile anticipate imediat dupa prezidențiale. Imi asum sa cer actualului parlament un acord politic pentru a agrea realizarea anticipatelor, singurele care ne pot scoate din criza care se anticipeaza", a declarat Dan Barna luni dimineata. Dan Barna le cere partidelor…

- "Romania functioneaza astazi in regim de avarie, tara noastra are nevoie fundamentala de o schimbare acum, nu peste cinci ani, nu peste zece ani. (...) Este nevoie de o energie noua si un aer proaspat in politica. Presedintele Romaniei are o forta extraordinara in puterea mesajului si in forta inspiratiei…

- Situația actuala a PSD amintește intrucatva de perioada 2010-2011. Atunci, șansa social-democraților a fost formarea USL, alianța pe care, in prima faza, au respins-o. Mai bine de un an (din ianuarie 2010) a incercat Dan Voiculescu sa ii faca sa ințeleaga ca fara o mare alianța a tuturor partidelor…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila va deconta la alegerile prezidențiale toate nereușitele Guvernului. Victor Ponta spune ca Viorica Dancila nu va intra in turul doi daca ramane cu actualul Guvern, dar ca nu iși dorește sa vada o batalie finala intre doi candidați de dreapta:…

- Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seara emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, sa fie nominalizat…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri seara, intr-o emisiune la TVR 1, ca alianta USR-PLUS isi doreste „categoric” sa il invinga pe Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din toamna. Barna a spus, de asemenea, ca trebuie accentuata integrarea cu PLUS, fiind doua partide cu „culturi organizationale…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca și UDMR va semna acordul politic național inițiat de președintele Klaus Iohannis pentru consolidarea parcursului european al României, însa liderul Uniunii Kelemen Hunor va semna, probabil la o data ulterioara, neputând participa joi la Cotroceni,…

- Uniunea Salvati Romania saluta propunerea presedintelui Klaus Iohannis ca toate partidele sa semneze un acord national, informeaza USR, prin intermediul unui comunicat remis miercuri."Uniunea Salvati Romania saluta propunerea presedintele Klaus Iohannis ca toate partidele sa semneze un acord…