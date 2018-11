Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta nu a ratat ocazia de a-l ataca pe Liviu Dragnea, fostul sau subaltern din PSD. Ponta a abordat, duminica seara, la Romania TV, declarația lui Dragnea despre ce s-a intamplat in noaptea de 30 octombrie, in clubul Colectiv.”E o mare ticaloșie sa zici, din colțul mustaței, știu eu…

- Președintele PSD a vorbit despre tragedia de la Colectiv, la 3 de la tragicul evenimentul în urma caruia au murit 65 de oameni.Liviu Dragnea a afirmat ca nu vrea sa rascoleasca familiile îndurerate, dar a tensionat spiritele cu o concluzie personala pericuoasa: "ceva i-a…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a lansat, marti, o teorie a conspiratiei cu privire la incendiul cumplit din Colectiv, din 30 octombrie 2015. Presedintele Camerei Deputatilor spune ca „ceva i-a ucis pe tineri” si a precizat ca nu stie daca a fost intr-adevar un accident. ”Mesajul meu e unul de durere. Am…

- "Un premier foarte bun ar fi Corina Cretu. Un om cu experienta, cu conexiuni, cu relatii. Daca dai jos Guvernul si vi cu o noua Dancila, mai bine nu-l mai dai (...) Trebuie sa inteleaga si Iohannis si PNL si toate fortele politice ca PSD are majoritate, dar macar daca schimbi Guvernul sa vi cu unul…

- Una dintre cele mai socante demonstratii ale dezbinarii generalizate ar fi ca 1 decembrie sa prinda Romania fara o majoritate parlamentara, cu un premier demis sau demisionar, dar si fara Liviu Dragnea la conducerea PSD. In acest moment acest lucru pare posibil, dar improbabil. Nemultumitii din PSD…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, prin forma adoptata in Senat a legii offshore, Romania va pierde 10 miliarde de dolari redevente si taxe si ca deputatii PSD care o vor vota "sunt complici" ai lui Liviu Dragnea, care s-ar face vinovat de "inalta tradare", informeaza...

- Victor Ponta prezinta un plan concret de actiune pentru schimbarea Guvernului Dancila si debarcarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD. Fostul premier sustine ca e nevoie de 10 pasi pe care Opozitia sa-i urmeze in Parlament. Nu este uitat nici presedintele Iohannis, caruia Ponta ii da indicatii precise…

- Jurnaliștii de la The Washington Post au facut o analiza a evenimentelor petrecute in urma cu o saptamana in Piața Victoriei din București, unde s-au inregistrat proteste violente, și ce s-ar putea intampla in țara noastra pe viitor. In analiza de pe WP, jurnaliștii incearca sa raspunda unor intrebari…