Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a recunoscut marti ca gruparea Stat Islamic (SI) s-a intarit in unele zone, dar a insistat ca, cu toate acestea, capacitatea gruparii islamiste de a intreprinde atacuri a fost mult redusa, transmit Reuters si AFP.



'E complicat. Exista, desigur, locuri unde ISIS este mai puternic astazi decat era in urma cu trei sau patru ani', a spus Pompeo, intr-un interviu pentru emisiunea 'This Morning' a canalului CBS, aratand insa ca autoproclamatul califat a fost anihilat si ca islamistilor le-a fost mult diminuata capacitatea de atac.

