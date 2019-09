Polițiștii din Șimleu au ieșit pe traseu. Amenzi de aproape 27.000 de lei aplicate celor certați cu legea Polițiștii din Șimleu Sivaniei au desfașurat pe raza de competența, in perioada 12-15 septembrie a.c., o acțiune organizata prin structurile de ordine publica, rutiera, investigații criminale și de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Obiectivele acțiunii au fost cresterea autoritatii politiei si asigurarea respectarii legii dar și desfasurarea de actiuni specifice punctuale pentru asigurarea climatului de siguranța civica, a ordinii și liniștii publice, a prevenirii și combaterii actelor de violența, a faptelor penale și contravenționale, dar și la regimul circulației rutiere (viteza, consum… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seria acțiunilor cu efective suplimentare, organizate de polițiștii din Blaj, a continuat. In ultimele doua zile, au fost constatate, in flagrant, 3 infracțiuni și aplicate 99 de sancțiuni contravenționale. In zilele de 11 și 12 septembrie 2019, Politia Municipiului Blaj au organizat o actiune cu efective…

- In zilele de 7 și 8 septembrie 2019, Politia Municipiului Blaj au organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Blaj si in localitatile rurale arondate acestuia. Cu aceasta ocazie au fost legitimate 144 de persoane si au fost controlate 110 autovehicule și 4 societati comerciale. Politistii…

- La data de 4 septembrie 2019, Politia Municipiului Sebes și Poliția Orașului Abrud au organizat actiuni, pe raza de competența, care au vizat creșterea siguranței cetațenilor și prevenirea accidentelor de circulație. La actiuni au participat politisti din structurile de ordine publica, rutiera și investigatii…

- In cursul seii de sambata, 24 august 2019, polițiștii din Cugir au organizat o actiune cu efective marite, in oraș. Au fost legitimate 98 de persoane și controlate 53 de autovehicule și au fost aplicate amenzi in valoare de 4.110 lei. In noaptea de 25/26 august 2019, intre orele 22.00 – 02.30, Poliția…

- In perioada 2-4 august, polițiștii suceveni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au aplicat 10 sancțiuni conravenționale, in cuantum de 15.000 de lei, intr-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii ilegalitaților in domeniul turismului. 6 amenzi au fost date la Legea privind protejarea…

- Primele amenzi au fost deja aplicate de polițiști in județele Valcea și Brașov. In județul Valcea un barbat de 39 de ani din comuna Pausesti Otasau a fost amendat cu 1.000 de lei, totodata fiindu-i suspendat dreptul de a mai folosi autoturismul timp de sase luni, dupa ce a fost prins de politisti…

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Zalau au desfașurat, marti, 23 iulie, o acțiune pentru pentru prevenirea si combaterea infractiunilor contra patrimoniului și a persoanei, dar și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Obiectivele acțiunii au fost cresterea autoritatii instituției si asigurarea…

- Ieri, 24 iulie 2018, intre orele 07.00 – 11.00 și 18.00 – 22.00 pe raza Secției 5 Poliție Rurala Blaj – Posturile de Politie Craciunelu de Jos și Bucerdea Granoasa, s-a desfașurat o acțiune proprie privind siguranța cetațeanului, fiind angrenate efective din cadrul posturilor de poliție rurala arondate…