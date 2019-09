Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au gasit, miercuri dimineata, doua maimute si o camila într-o locatie din Sectorul 5, cercetarile fiind efectuate în cazul maimutei care a fost vazuta recent în acelasi sector.

- Politistii din cadrul Sectiei 24 Politie au efectuat, miercuri dimineata, o perchezitie pe raza sectorului 5 in cazul maimutei care ar fi scapat dintr-o curte in urma cu o saptamana, acestia identificand in locatia respectiva alte doua primate si o camila.Citește și: Rareș Bogdan amenința…

- Mario Iorgulescu, cel care a provocat accidentul de sambata noapte, soldat cu un mort, va fi acuzat de ucidere din culpa. Parchetul a deschis deja un dosar penal, la cererea Poliției Rutiere. Mario Iorgulescu a fost operat, intre timp, la Spitalul Elias din Bucuresti, iar luni a iesit din coma. Politistii…

- Ambasada Suediei la București și-a continuat seria de postari cu un exemplu despre lipsa de privilegii a parlamentarilor și consilierilor de la Stockholm. Postarea vine dupa cazul consilierului PSD care a țipat și a injurat polițiștii care au indraznit sa il opreasca in trafic. Insa, dupa scurt timp,…

- Barbatul de 38 de ani a fost internat cu sevraj etilic, potrivit unor surse din cadrul Politiei. Atacatorul a fost prins de politisti la poarta, cu stativul de perfuzii in mana, si a existat o lupta cu fortele de ordine pana cand a fost imobilizat. Acum, agresorul este in custodia Politiei. 13…

- Leo de la Strehaia, pe numele sau real Ion Stelica Mihai a fost eliberat si plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, intr un dosar in care este cercetat pentru inselaciune.Decizia instanteiIn baza art. 227 alin. 1 C.proc. pen., respinge propunerea de arestare preventiva, formulata de Parchetul…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a inlocuit retinerea cu masura preventiva a controlului judiciar in ceea ce-l priveste pe Iosif Urs, presedintele Universitatii Titu Maiorescu din Bucuresti.

- Președintele Universitații Titu Maiorescu a fost trecut sub control judiciar, prin decizia procurorilor Parchetului Judecatoriei Sectorului 2. Iosif Urs a fost reținut pentru 24 de ore in cursul zilei de joi, iar vineri anchetatorii au dispus inlocuirea masurii cu cea a controlului judiciar. Președintele…