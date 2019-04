Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat joi de poliția britanica, dupa ce aceasta a fost invitata la Ambasada Ecuadorului, unde Assange se refugia din 2012, relateaza Reuters. Asta, dupa ce Guvernul presedintelui Lenin Moreno a denuntat recent încalcarile repetate din partea lui Julian…

- Nipsey Hussle, in varsta de 33 de ani, pe numele real Ermias Asghedom, a fost impuscat de mai multe ori, duminica dupa-amiaza, in fata magazinului sau, Marathon Clothing, din sudul Los Angeles. Alte doua persoane au fost ranite in urma impuscaturilor, a precizat politia. O persoana a sunat…

- Autoritatile norvegiene au initiat sambata evacuarea cu elicoptere si nave de interventie a circa 1.300 de pasageri de pe o nava de croaziera, in urma defectarii motorului in largul coastei norvegiene, informeaza AFP si Reuters."Nava de croaziera Viking Sky a lansat un SOS, semnaland probleme…

- Suspectul in incidentul armat produs luni la Utrecht a fost arestat, a anuntat politia olandeza, citata de AFP.'Principalul suspect a fost arestat', a comunicat municipalitatea din Utrecht pe Twitter, indica Reuters. Citește și: Explicație halucinanta! De ce nu are Romania autostraziSuspectul,…

- Seismul s-a produs la o adancime de 258 de kilometri, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat vineri de Reuters. Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anuntat ca, potrivit informatiilor pe care le detine pana acum, nu se asteapta producerea…

- Grupuri de activiști au blocat autostrazi în partea de nord-est a Spaniei, în timp ce 12 politicieni sunt judecați pentru declarația de independența a Cataloniei din 2017, transmite Reuters. Autoritațile relateaza ca 11 autostrazi din Catalonia au fost afectate de proteste. Poliția…

- ​O companie chineza de securitate folosește tehnologii de recunoaștere faciala și urmarește pas cu pas 2,6 milioane de oameni din provincia chineza Xinjiang, arata datele prezentate de un expert olandez de cybersecurity. Datele au fost descoperite online, necriptate și arata cât de departe merge…

- Autoritatile italiene au confiscat la jumatatea acestei luni aproape 650 de kilograme de cocaina in portul Livorno din nord-vestul tarii, a anuntat miercuri politia, fiind vorba de o cantitate de peste doua ori mai mare decat cantitatea confiscata acolo pe intreg anul 2018, relateaza Reuters, informeaza…