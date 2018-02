PMP vrea comisie parlamentara care sa ancheze Transgaz

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara (PMP) doreste infiintarea unei comisii parlamentare care sa ancheteze Transgaz si modul in care este cedat gazul romanesc din Marea Neagra, a anuntat sambata deputatul Marius Pascan. "Se premediteaza o alta hotie prin Transgaz cu cedarea gazului romanesc din Marea…

- Europenii ne pun sa consumam mai mulți pești din crescatorii, nu din pescuit Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella, a afirmat, la o intalnire cu ministrul agriculturii, Petre Daea, ca o problema cu care se confrunta Uniunea Europeana este acvacultura: se importa…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- ♦ Transgaz, compania nationala de transport al gazelor naturale, care joaca un rol-cheie in ecuatia aducerii gazului din Marea Neagra pe uscat, spune ca de fapt doar doua companii au rezervat capacitate de export pe directia Ungaria, nu trei, asa cum a afirmat recent premierul ungar Viktor Orban ♦ Numele…

- Partidul Mișcarea Populara intentioneaza sa solicite infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara care sa vizeze scandalul gazelor romanesti vandute Ungariei si mandatul Transgaz de negociere in cazul conductei BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria). Citeste si: ULTIMA ORA - Infrangere…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- OMV Petrom este in discutii pentru a exporta in tarile vecine al gazele care vor fi extrase din Marea Neagra, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, intr-o conferinta de presa.

- PMP intentioneaza sa solicite infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara care sa vizeze scandalul gazelor romanesti vandute Ungariei si mandatul Transgaz de negociere in cazul conductei BRUA (Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria), au precizat surse parlamentare pentru Hotnews.ro.Citeste aici: Cum…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE si PMP au fost desemnati pentru a face parte din Comisia de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu. Ca...

- Autoritațile de la Atena au primit doua oferte angajante pentru privatizarea DESFA, operatorul sistemului elen de transport al gazelor naturale, procesul de vanzare-cumparare a celor 66% din acțiuni urmand sa fie incheiat pana in vara acestui an, inainte ca Grecia sa iasa din programul de asistenta…

- Achizitia sistemelor lansatoare de rachete HIMARS, aprobata in comisie Deputatii din Comisia de aparare ordine publica si siguranta nationala au aprobat în unanimitate proiectul de lege privind achizitia sistemelor lansatoare de rachete HIMARS. România va achizitiona trei sisteme…

- ”Chiar daca ministrul Melescanu a negat semnarea unui acord pe tema energiei cu Ungaria, premierul Viktor Orban impreuna cu ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, sustin contrariul. Potrivit acestora, Romania urmeaza sa-si asume obligatia de a pune la punct conditiile tehnice pentru a…

- Imaginile cu cladirea degradata a Cazinoului au ajuns și în presa din Australia. Jurnaliștii straini noteaza ca, din luna ianuarie, simbolul Constanței se situeaza în primele 7 cele mai periclitate cladiri din Europa. Fotojurnalistul Jakub Kyncl a primit permisiunea din partea primariei…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri la sediul PSD ca a decis impreuna cu Calin Popescu Tariceanu convocarea birourilor reunite ale Parlamentului pentru infiintarea unei comisii speciale de anchetare a activitatii SPP.

- Razboiul dintre președintele PSD și șeful SPP, Lucian Pahonțu, va trece de la etapa declarațiilor de presa, la etapa razboiului total in Parlament.Citește și: Reacția Laurei Codruța Kovesi dupa dezvaluirile lui Sebastian Ghița Surse parlamentare din PSD ne-au confirmat faptul ca, in…

- A fost alerta noaptea trecuta pe Marea Neagra. A fost declansata o ampla operatiune de salvare, in largul Marii Negre, la 16 mile marine travers de Portul Constanta unde nava Delfi cu un echipaj alcatuit din sapte marinari era in pericol de scufundare. Au intervenit in zona nava SAR Topaz, proprietate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si Florian Coldea, fost prim adjunct al sefului SRI, nu s-au prezentat pentru audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009 pentru ca au incercat "sa se protejeze".…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca la urmatoarea sedinta a plenului reunit al Paralamentului va fi infiintata o comisie de ancheta ”in ceea e priveste activitatea SPP, cat si despre relationarea unor institutii si sefi din diverse institutii care se pare

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- "Nu cred ca putem evita o comisie de ancheta parlamentara (...) L-am vazut pe domnul Vela ca se agita sa faca un fel de audiere sa-l acopere pe domnul Pahontu. Cred ca trebuie facuta o comisie parlamentara de ancheta (privind activitatea SPP - n.r.)", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata înfiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP).

- Majoritatea parlamentara a respins joi, 8 februarie, introducerea pe ordinea de zi a propunerii de a-i invita la audieri pe guvernatorul Bancii Nationale, Sergiu Cioclea, si pe seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari. Initiativa a venit din partea deputatilor PLDM, care au dorit sa afle informatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va intalni in viitorul apropiat cu presedintele Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, in statiunea Soci de la Marea Neagra, informeaza agentiile ruse de presa, citate de Reuters. Rusia va gazdui in acest…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca modernizarea marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata, afirmand ca pentru a consolida pozitia strategica a Romaniei la Marea Neagra, avem nevoie de forte navale performante.

- ”Luni, era o tentație foarte mare la nivelul PSD-ului și a Executivului de a renunța total la Formularul 600. Chiar și-n audiere, in Comisie, premierul desemnat se angaja sa-l anuleze. Eu am avut, chiar in momentul votului, cu doamna Dancila o discuție și, anterior votului, cu vicepremierul Viorel…

- Gruparile navale permanente ale NATO - SNMG-2 (Standing NATO Maritime Group) si SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group) vor face, in perioada 1-2 februarie, escale in Portul Constanta, pentru a stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. „Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare parlamentara in conditiile binecunoscute si in aceasta situatie vom…

- Anton Anton, propus la Ministerul Energiei, considera ca nu trebuie deschisa complet piata pentru gazele din Marea Neagra. "Gazele din Marea Neagra- sigur trebuie sa ne ocupam de ele, sa le exploaam. Nu sunt adeptul unui monopol, dar nici nu cred ca trebuie sa deschidem complet piata si sa dam in Europa…

- Refuzul unei persoane de a se prezenta la audieri intr-o comisie parlamentara de ancheta constituie infractiune, se pedepseste cu inchisoare sau cu amenda penala si cu pedeapsa complementara de interzicere a ocuparii unei functii publice timp de 3 ani, prevede un proiect de lege

- Președintele Igor Dodon nu exclude faptul ca ar putea fi primul pe lista electorala a Partidului Socialiștilor la alegerile parlamentare de anul curent. Declarația a fost facuta de șeful statului în cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.…

- Daca am mai fi avut flota comerciala, atunci chiar ar fi fost si pentru noi o posibilitate enorma de joc. Urmeaza ca Turcia sa deschida o a doua cale maritima directa din Marea Neagra inspre sud, spre Marea Marmara, scrie Cristian Unteanu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Consiliul Concurenței investigheaza mai multe licitații organizate de catre Transelectrica pentru lucrarile de mentenanța, modernizare și retehnologizare, care ar fi fost trucate. Sunt investigate companiile Electromontaj Cluj, Energobit și Electrotech, plus Smart – o filiala proprie a Transelectrica…

- Facebook are termen pana in 18 ianuarie sa comunice informatiile de care dispune in ceea ce priveste o posibila ingerinta ruseasca in referendumul privind Brexitul, riscand, in caz contrar, sanctiuni, a amenintat vineri presedintele unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP.

- Camera Deputatilor urmeaza sa voteze vineri un proiect de lege al prin care Monitorul Oficial se intoarce in subordinea Camerei Deputatilor, dupa ce din 2012 se afla in subordinea Guvernului Romaniei. Proiectul de lege apartine PNL si a fost respins de Senat in octombrie de majoritatea parlamentara,…

- Comisia speciala parlamentara pe justitie va lucra si in ultima saptamana din ianuarie, in perioada de vacanta parlamentara, a anuntat deputatul PSD Florin Iordache la finalul sedintei de joi, urmand ca aceasta comisie sa elaboreze trei proiecte legislative prin care sa se modifice Codul penal, Codul…

- Comisia parlamentara speciala finalizeaza azi cele 3 legi privind justitia Comisia parlamentara speciala urmeaza sa finalizeze, astazi, dezbaterile la ultime din cele trei legi privind justitia. Este vorba despre legea privind functionarea CSM, care prevede, între altele, reglementarea…

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de deputatul Florin Iordache, a dat un raport favorabil pentru modificarea legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Amendamentele au fost votate si in plen, fiind modificat, fata de forma adoptata de comisie, doar articolul despre…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justiției a decis, joi, inființarea Secției de investigare a unor infracțiuni din Justiție in cadrul Parchetului General. "În cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție se înființeaza…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va antrena in mod inevitabil restabilirea controalelor vamale la frontiera intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda, potrivit unui raport al unei comisii parlamentare britanice, citat de AFP.

- Conducerea SRI a decis, marți dimineața, „pentru a elimina suspiciunile", ca Secretarul general al serviciului secret, generalul Dumitru Dumbrava, sa nu mai coordoneze corespondența SRI cu Comisia parlamentara de control a activitații serviciului. Decizia vine dupa ce președintele Comisiei parlamentare…